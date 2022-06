Estefania e la verità su Edoardo Tavassi. All’Isola dei famosi la modella ha avuto un flirt con il collega Roger Balduino ma poco dopo i due hanno confessato di aver organizzato una messinscena per creare dinamiche e restare il più possibile all’interno del reality show di Calane 5.

“Sì, con Estefania abbiamo fatto qualcosina prima di partire, eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso. Ci eravamo messi d’accordo dicendo ‘ok, facciamo coppia, ci proviamo’ però dopo mi ero affezionato. Con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata era al 50% di tutti e due, è stata una strategia”, aveva ammesso Roger ai microfoni di Pomeriggio 5.





Estefania e la verità su Edoardo Tavassi: “Siamo amici”

Estefania e la verità su Edoardo Tavassi. Dopo l’addio di Roger Balduino a causa di un problema di salute, la modella si è avvicinata a Edoardo Tavassi facendo chiacchierare il gossip. “È nata una grande amicizia, veramente, con lei mi diverto tantissimo. È molto autoironica, soprattutto perché non capisce le battute che faccio, ma anche lei poi parla e io non capisco, dunque è un rapporto meraviglioso!”, aveva detto Tavassi prima di abbandonare l’Isola.

Estefania ed Edoardo Tavassi hanno lasciato l’Isola dei Famosi. La modella è stata eliminata al televoto e la stessa sera il fratello di Guendalina ha lasciato l’Honduras a causa di un grave infortunio al ginocchio riportato durante una prova ricompensa. I due si sono poi ritrovati nel resort insieme e secondo quanto riporta Pipol tv la modella avrebbe preso un due di picche da Edoardo.

Estefania Bernal ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram e tra queste c’era anche quella sul fratello di Guendalina: “Ti piace Edoardo?”. Alla domanda la modella ha spiegato che i due sono amici ma che il futuro potrebbe riservare delle sorprese. “Posso dire che Edoardo è diventato bellissimo…Noi siamo amici, quindi se mi piace o no non posso dirlo…Mai dire mai comunque…”, ha detto Estefania Barnal, non chiudendo definitivamente la porta a Edoardo.

