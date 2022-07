“Io e lei”. Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, fioccano le chiacchiere e lui non può più negare

Edoardo Tavassi e il rapporto con Mercedesz Henger. Ad un mese dalla conclusione dell’Isola dei Famosi 2022 uno dei protagonisti indiscussi parla. E lo fa in una lunga intervista durante il programma di Radio Radio “Non succederà più”. Sono numerosi gli aneddoti e gli aspetti inediti rivelati dal fratello di Guendalina. Intanto l’ex naufrago ha smentito una sua partecipazione a “Lol: chi ride è fuori”, nessuno lo ha chiamato anche perché non è un comico.

Se invece Alfonso Signorini lo chiamasse per il Grande Fratello Vip 7 allora Edoardo Tavassi ci penserebbe: “Siccome io sono vergine di reality ho pensato di portare Edoardo, con tutto quello che avrei fatto a Roma”. Poi arriva la frecciata ad una ex naufraga: “Ero al 100% me stesso. La gente ha percepito che non c’era niente di costruito. Vedevo qualcuno che non c’era la telecamera ed era un morto di sonno, poi invece vedeva la telecamera e si rianimava. Una di queste era Lory Del Santo, dormiva mentre quando arrivava la telecamera partiva con il monologo”.





Edoardo Tavassi e il rapporto con Mercedesz Henger oggi

Dunque Edoardo Tavassi non ha particolarmente apprezzato il comportamento di Lory, ma è rimasto deluso anche da Jeremias e Gustavo Rodriguez. Ma come va con Mercedesz Henger? ““Io e Mercedesz abbiamo battibeccato perché sono molto diffidente, avevo dei dubbi. Lei è popolare, bella, non le manca niente. Io Mercedesz la sento, l’ho vista, ci siamo visti in un locale dove c’era un sacco di gente e abbiamo chiacchierato. Lei è di Milano, io di Roma, questa cosa della distanza a me non convince. Può succedere di tutto in futuro, però se fosse di Roma la vedrei molto più spesso. Mi piacerebbe conoscerla meglio”.

Sull’Isola Edoardo Tavassi è rimasto incantato anche dalla bellezza di Soleil Sorge: “Un conto è che vedi un personaggio in televisione, un conto che la conosci. Soleil esteticamente è il mio prototipo, mi piace da morire. Lei neanche mi guarda, ho zero chance. L’ho vista all’Isola, mi ha colpito. Poi vabbè non poteva succedere niente, penso che sarei l’ultima persona che guarderebbe sulla terra”.

Sulla possibilità di partecipare al GF Vip 7 Edoardo Tavassi spiega: “Il Gf Vip lo farei. È ovvio che usciti dall’Isola rinchiudersi in una casa non è ideale. C’è da dire che l’idea di stare in una casa con comfort dove mangi, fumi è diversa rispetto all’Isola. Probabilmente se Alfonso mi chiamasse la farei”. Infine sul rapporto con gli ex naufraghi: “Io ho fatto una cena, sono venuti Carmen, Nicolas, Alessandro. Poi ci siamo rivisti in un locale, ora vado a Londra da Nicolas. Non vorrei rivedere Jeremias e il padre, perché per me sono stati una grande delusione. Mi sono sentito tradito, ho fatto una confidenza a Jeremias ed è andata a dirla davanti a tutti, oltretutto l’ha distorta”.

