“Costretta a subire questo”. Mercedesz Henger ora confessa: con Edoardo Tavassi retroscena pesante

Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, nuove rivelazioni sul loro rapporto. A poche settimane dalla fine dell’Isola dei Famosi la figlia di Eva è tornata a parlare del suo rapporto con il fratello di Guendalina. Lo ha fatto ai microfoni di Giada Di Miceli nella trasmissione radiofonica Non succedere più (Radio Radio). Per prima cosa ha parlato del trauma del rientro. “Quando esci, il fisico fa fatica a riabituarsi a mangiare e alla vita normale. Il mio corpo ha faticato a starmi dietro. Da un paio di giorni mi sento mille volte meglio”, ha sottolineato.



“Tra l’altro quelle storie le ho fatte col sorriso per non far preoccupare nessuno. E invece sono state prese in maniera più seria di quello che avrei voluto io. Non c’era da preoccuparsi. Non stavo bene, davvero mi chiedevano cosa avessi. Alla fine ho detto meglio che faccio una storia dove mi spiego. Però non volevo spaventare chi mi vuole bene. Arrivata in aeroporto mi sono sfondata di cioccolato e sono stata male subito. Una volta che ci si riprende, L’Isola inizia anche a mancarti”.





Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, il ‘problema’ Guendalina



Poi ha parlato del suo rapporto con Edoardo. “Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Vedremo, si vedrà. Io non dico nulla”, ha dichiarato. “Molti miei sentimenti sono stati sminuiti e mi dispiace perché io sono stata sempre sincera, anche troppo. Mi conveniva celare un attimo i miei sentimenti, se avessi finto di più sarei passata meno per falsa”. (Leggi anche “Mi hai deluso”. Isola dei Famosi, Mercedesz Henger critiche a Edoardo Tavassi)



“Sì Edoardo mi piaceva, un uomo se mi fa ridere… Uno dei motivi per cui mi è piaciuto subito è che è una persona sincera”. Tra di loro il rapporto conflittuale con la sorella. “Guenda – ha raccontato – è stata protettiva nei riguardi del fratello. Non la biasimo assolutamente, poi se deve nascere qualcosa è normale che ci siano dei dubbi. Non credo abbia ostacolato, è stata semplicemente protettiva. Ci siamo sentite e abbiamo chiarito”.



Non ha chiarito invece, con Marialaura De Vitis, con la quale i rapporti sono azzerati. “Io ho voluto molto bene a Marialaura, mi sono fidata troppo in fretta di lei. Ho visto che in quei tre giorni che ho passato in infermeria lei ha parlato male di me e ci sono rimasta perché non me lo sarei mai aspettata. Quella specie di doppiogioco forse era dovuto ad una strategia. Io ho sempre lasciato una porta aperta per un chiarimento fuori, ma non ci sono stati contatti da quando siamo tornati. La persona che pensavo di aver conosciuto non è la vera Marialaura”.

