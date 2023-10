“I Fatti Vostri“, Tiberio Timperi stupisce tutti. Puntata particolare quella andata in onda oggi, martedì 3 ottobre, su Rai 2. Dopo il classico stacco musicale con Stefano Palatresi che ha cantato “Pollo e champagne” delle gemelle Kessler c’è stato spazio per il gioco del porcellino. La concorrente, che chiama da Sessa Aurunca, non ne vuole sapere della prima proposta, cioè la macchina per fare la pasta. Nel procellino, però, ci sono solo ghiande.

Ma è con la seconda concorrente che succede l’imprevisto. La signora si chiama Consilia e chiama da Gargnano, anche se Anna Falchi non sembra comprendere bene né nome né città di residenza della donna. La concorrente sceglie il porcellino che si trova nella posizione A1. A questo punto Flora Canto fa una battuta ed è da qui che Tiberio Timperi prende spunto per fare qualcosa di veramente inaspettato.

Flora Canto fa una battuta e Tiberio Timperi se ne va dallo studio

Giocando con il nome della concorrente Flora Canto dice: “Chissà cosa ci… Consilia Tiberio…?“. Risate in studio, ma Tiberio Timperi reagisce in modo particolare: “Grazie, arrivederci” prende e se ne va dallo studio. Per un attimo costringe la telecamere a seguirlo, poi torna sui suoi passi e dice: “No, ha ragione, non ha colpa lei… È la mia vicinanza che crea questo problema”.

Poi il gioco prosegue, come sempre tra l’ilarità generale: “Visto che abbiamo bruciato la macchina per la pasta fresca” fa Tiberio Timperi e subito Flora Canto aggiunge “la dignità...”. E va beh, ma nemmeno in questo caso la signora accetta gli elettrodomestici. Il comitato offre il porcellino blu, ma Consilia resta col suo porcellino bianco.

Alla fine dentro al porcellino ci sono 200 euro e la signora può dirsi moderatamente soddisfatta. La puntata procede senza ulteriori ‘imprevisti’ ma con serenità e filando via liscia. Nonostante le voci di attrito tra Anna Falchi e Flora Canto, la prima non avrebbe voluto la seconda nello show secondo alcune voci, in realtà i tre conduttori mostrano affiatamento e sintonia. E le battute e i siparietti si sprecano.

