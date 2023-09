Prima puntata del nuovo corso de I Fatti Vostri, dopo la lunga pausa estiva il programma è tornato in onda questa mattina, lunedì 18 settembre. Al timone, come da tempo tutti sanno, non c’è più Salvo Sottile. Al suo posto Tiberio Timperi. Per Timperi un battesimo del fuoco in uno dei programma più longevi della Rai. La prima messa in onda risale infatti al 1990. Ideata da Michele Guardì, con Giovanna Flora e Rory Zamponi, è andata in onda ininterrottamente fino al 30 maggio 2003.

E dal 1991 al 1996 ha avuto anche un’edizione aggiuntiva trasmessa in prima serata. Dal 29 settembre 2003 al 30 maggio 2008 ha cambiato titolo in Piazza Grande. Dopo essere stata sostituita nella stagione 2008-2009 dal contenitore Insieme sul Due, dal 22 settembre 2009 è ripresa con il titolo originale. Facile, quindi, capire quanto sia l’attesa del pubblico e la voglia di ben figurare dei conduttori.





I Fatti Vostri, esordio con gaffe per Tiberio Timperi e Anna Falchi

Forse proprio l’ansia da prestazione ha tradito Timperi. Dopo essere entrato in studio si è rivolto ad Anna Falchi chiedendole come si dice buongiorno in svedese (probabilmente pensava che la presentatrice avesse origini svedesi): “Buongiorno a tutti, ma come si dice buongiorno in svedese?”. E secca la riposta della Falchi: “Semmai in Finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia”.

“Comunque benvenuti e benvenuto anche a Tiberio Timperi e Flora Canto, new entry di questa nuova edizione del programma”. Piccolo momento di gelo e poi nuova partenza. Per fortuna niente a che vedere con la lite che Tiberio Timperi ebbe con Gianni Ippoliti in diretta. Lite che aveva fatto il giro della rete con Gianni Ippoliti che aveva commentato ad Adnkronos: “Sono anni che si verificano questi episodi”.

“Ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni”. Poi era stato il Codacons ad attaccare Timperi, Fanpage riportava il comunicato contro il conduttore: “Da Timperi oggi è arrivato un esempio di cattiva televisione, un episodio che si aggiunge al caso della bestemmia pronunciata anni fa dal giornalista dagli schermi Rai e che portò, dopo una denuncia del Codacons, ad una sanzione di 25mila euro nei confronti della rete”.