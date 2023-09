Uomini e Donne, nuova puntata e nuovi scontri. Puntata di fuoco, l’ultima andata in onda dagli studi Elios di Cinecittà e che vede ancora protagonista Tina Cipollari. L’opinionista, si sa, si scalda facilmente con i personaggi che non le vanno a genio e, a quanto si è visto, non dimentica. Ma partiamo dall’inizio, quando nel bel mezzo della registrazione ha deciso che era arrivato il momento di fare merenda. “Devo mangiare più volte al giorno”, la giustificazione a Maria De Filippi, che non ha potuto fare a meno di intervenire quando ha visto il vassoio.

Al centro dello studio sono arrivati infatti diversi cannoli con la ricotta, che Tina Cipollari ha poi iniziato a offrire al pubblico presente. Impossibile per la conduttrice non chiamare in causa il cavaliere Elio, che è di nuovo nel parterre del Trono Over e che nella scorsa edizione aveva discusso animatamente con l’opinionista proprio per la ricotta, che da bambino gli provocò un trauma. Dunque Maria ha fatto subito notare a Elio che probabilmente si trattava di una frecciatina rivolta a lui.

Tina Cipollari fuori di sé a UeD: “Chiamo il 118”

Sulle prime il cavaliere ex spasimante di Gemma Galgani ha detto di non voler commentare la cosa, poi però ha raccontato che all’inizio della puntata era andato a salutare Tina Cipollari ma lei si era rifiutata di ricambiare. Sarebbe stata una “mossa falsa” dopo quanto accaduto tra loro nei mesi scorsi, la replica dell’opinionista.

Ma poi la discussione è degenerata ed è sfociata in un vero e proprio scontro. Si sono alzati i toni e sono volate anche parole pesanti quando lei ha preso la parola e raccontato di aver dovuto negare il saluto a Elio: “I buffoni stanno bene a casa loro. Dopo che abbiamo parlato di denunce e di tutto e di più, mi viene a chiedere di stringergli la mano”.

Da qui offese e accuse reciproche tra cavaliere e opinionista, che hanno quindi ricordato al pubblico quello che accadeva lo scorso anno. A un certo punto, addirittura, lei ha tuonato: “Voglio chiamare il 118, adesso!”. Per molti questa la “nuova perla” regalata dalla Vamp, che ha anche dato dell’”infame” a Elio ricevendo di tutta risposta un “cretina”. Insomma, una scena anche un po’ inaspettata per molti, considerando che quest’anno i programmi Mediaset dovrebbero essere più “puliti”.