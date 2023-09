Il pubblico di Uomini e Donne sa bene chi è Jack Vanore. Per anni ha fatto parte del programma di Maria De Filippi, praticamente in ogni ruolo. Prima corteggiatore, poi tronista e infine opinionista fisso, senza contare che ha avuto una relazione con Raffaella Mennoia, braccio destro della conduttrice e autrice di diverse sue trasmissioni. Ma 3 anni fa, all’improvviso, ha lasciato lo studio e da quel momento in poi non è più apparso in televisione. Cosa è successo? Che fine ha fatto?

È la prima volta che Jack Vanore decide di rivelare perché si è allontanato da UeD. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata al sito Fanpage a cui spiega anche che oggi lavora nell’azienda di famiglia.”Non sono stato bene, mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune – dice l’ex volto di Uomini e Donne – Preferisco non scendere troppo nei dettagli, ma a causa di questo problema di salute ho dovuto fermarmi”.

Jack Vanore, dopo anni la verità: perché ha lasciato Uomini e Donne

Motivi di salute, dunque. E per questo ha ricevuto la massima solidarietà da parte di tutto il gruppo di lavoro di Uomini e Donne, soprattutto da Maria De Filippi e Raffaella Mennoia: “Sono sempre stati molto presenti mentre affrontavo questo problema, che tanto piccolo non è stato”, ricorda Jack Vanore, che non nega che gli piacerebbe tornare a UeD.

“Hanno capito subito l’importanza del mio stop. In questi momenti si vedono i veri amici, le persone che tengono a te e posso garantire che Maria e Raffaella mi vogliono bene. Questa patologia mi ha costretto a cambiare vita”. Ma per fortuna la malattia è stata scoperta per tempo, “sta andando in regressione”. Lui oggi sta bene e ha anche ripreso a fare sport.

Non ne ha voluto parlare sui social perché “é un argomento troppo delicato”, ha spiegato ancora Jack Vanare che ha poi parlato della ex, Raffaella Mennoia. Oggi ancora si sentono: “Per me è una persona importantissima. Io non rinnego mai le mie ex fidanzate. In tutte le mie relazioni importanti ho sempre mantenuto un rapporto di amicizia, perché comunque c’è stato un sentimento vero, anche se non si è evoluto. Con Raffaella siamo amici, è una persona che mi fa piacere sentire e che sento”.