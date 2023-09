Uomini e Donne, beccati insieme. La notizia sta già facendo parlare tutti diffondendosi velocemente in rete e tra i fan più appassionati al dating show condotto da Maria De Filippi. Cosa c’è di nuovo? Ebbene, sono stati beccati insieme due ex tronisti del programma. Avete capito bene, a riportare lo scoop proprio l’esperta di gossip e televisione Deianira Marzano che a sua volta avrebbe ricevuto la scottante segnalazione. Sembra che i due si siano incontrati a Napoli e che poi abbiano deciso di trascorrere la notte insieme. Di chi si tratta.

Due ex tronisti di Uomini e Donne beccati insieme. Rullo di tamburi e attenzione: stando all’ultima segnalazione pervenuta a Deianira Marzano, Alessandro Zarino e Sonia Lorenzini sembra siano stati pizzicati insieme. Lui modello, lei influencer: i due avrebbero trascorso del tempo a Napoli per poi decidere di restare insieme in casa di Alessandro.

I pettegolezzi non possono che correre velocemente tra i fan alimentando chiacchiere su chiacchiere alla luce di diverse ipotesi sollevate sul ‘caso’ di gossip. Infatti, sembra che il pubblico si sia diviso a metà nel commentare la segnalazione. Trattasi di una semplice amicizia, dice qualcuno. No, si tratterebbe di un flirt vero e proprio, aggiungono altri. Resta comunque il fatto che i diretti interessati sembrano non curarsi troppo della notizia, preferendo il silenzio.

In attesa si scoprire se le indiscrezioni siano o meno fondate, il programma di Maria De Filippi continua come ogni anno ad alzare l’asticella delle aspettative. Infatti il pubblico italiano non può che seguire le dinamiche accesissime che costellano il Trono Over, unitamente al fatto di prendere man mano conoscenza con i nuovi volti che popolano il Trono Classico.

Ma per chi se lo fosse perso, meglio aggiornare di un altro piccolo grande scoop con protagonista questa volta la dama torinese. Stando a quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, noto blogger, ha fatto riferimento a un bacio che Gemma Galgani sembra essersi scambiata con un cavaliere. Ma non sarebbe stata la sola: “Giornata di baci, perché anche tra Aurora e Marco c’è stato. Sono usciti e si sono anche dati l’esclusiva, né lui né lei faranno più scendere altre persone per conoscerle”.