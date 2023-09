Nella puntata del 15 settembre di Uomini e Donne sono entrati in studio Lavinia Mauro e Alessio Corvino, l’unica coppia della scorsa edizione che sta ancora insieme. E davanti a tutti i presenti i due hanno fatto un annuncio tanto atteso, che ha colto di sorpresa anche Maria De Filippi. La conduttrice era all’oscuro di questa novità e l’ha appresa insieme agli altri. Grande emozione per la coppia e per il pubblico, sia presente nel programma che da casa.

A Uomini e Donne Lavinia Mauro e Alessio Corvino si sono conosciuti e innamorati e quindi hanno scelto proprio questa trasmissione per rivelare cosa è successo recentemente. Innanzitutto c’è da registrare una bellissima e rassicurante frase del giovane, che ha esclamato: “La realtà ha superato le aspettative, ci siamo dati il peggio nel programma ma fuori stiamo bene“. Poi vediamo cosa è accaduto successivamente.

Uomini e Donne, l’annuncio di Lavinia Mauro e Alessio Corvino

A proposito del loro rapporto nato a Uomini e Donne e che continua ininterrottamente da 5 mesi, Lavinia Mauro ha ascoltato altre parole al miele del fidanzato Alessio Corvino: “Sarà stata l’insicurezza mentre eravamo qui, ora stiamo bene anche se lei è un po’ tirchia, i genitori sono contenti”. I due, che in un’intervista a Fanpage avevano smentito le voci che li davano vicini alla convivenza, hanno comunque fatto sapere qualcosa di importante.

All’improvviso Lavinia ha poi alzato la sua mano e ha mostrato a tutti il bellissimo prezioso che le ha regalato Alessio: “Alla fine l’anello è arrivato, ma non è una proposta“. E l’ex corteggiatore di UeD ha fatto pure una sua precisazione: “Un regalo per confermare questi mesi e i sentimenti“. Quindi, non siamo affatto vicini alle nozze ma ha voluto ugualmente testimoniare il suo grande amore nei confronti della partner, che è apparsa entusiasta per quel dono.

Sotto il video caricato su Instagram dalla pagina di UeD, puntuale è arrivata la reazione dell’ex tronista Federico Nicotera, molto amico di Lavinia: “Amori grandi”. E tanti altri complimenti e auguri per il futuro sono giunti pure dai fan della trasmissione.