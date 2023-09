Francesca Sorrentino di Temptation Island è stata nei giorni scorsi ospite di Uomini e Donne, dove ha avuto il confronto con l’ex Manuel Maura. Le loro strade si sono separate dopo il falò di confronto nel reality show e da lì in poi non hanno più fatto pace. Maria De Filippi le ha chiaramente detto di essere pronta a proporle il ruolo di tronista nel dating show, ma lei non ha ancora accettato ed ecco che è spuntato fuori il motivo di questo no.

Intanto, prima di soffermarci su Francesca di Temptation Island e sul suo eventuale futuro a Uomini e Donne, a Deianira Marzano è arrivata anche una segnalazione su Manuel: “Manuel si è avvicinato a Roberta Di Padua per salutarla e proporsi di corteggiarla perché era molto interessato. Ovviamente mi sembrava importante raccontartelo, visto che Manuel in questo confronto voleva fare la parte di quello che ancora voleva riconquistare Francesca”.

Francesca di Temptation, svelato perché ha detto no al trono di Uomini e Donne

Dunque, ci sarebbe una ragione ben precisa dietro la volontà di Francesca di Temptation Island di non accettare il trono di Uomini e Donne. Non è sembrata essere una sua decisione definitiva, ma ora Alessandro Rosica, conosciuto da tutti come l’Investigatore Social, ha sganciato la bomba. Ha dato un’anticipazione interessante sulla ragazza e ha anche promesso che tra non molto fornirà anche altri dettagli su di lei.

Rosica ha quindi affermato in una Instagram story dedicata a Francesca: “Credo perché si stia frequentando con un uomo. Non voleva deludere Maria, vi farò sapere”. Quindi, ci sarebbe un’altra persona nella vita privata dell’ex concorrente di Temptation Island. Non ne ha però parlato durante la sua ospitata dalla De Filippi e non possiamo darvi la certezza che sia vero. Non resta che aspettare un intervento di lei, che possa chiarire tutto.

Se fosse veritiera l’indiscrezione, bisognerà anche capire se sia una storia seria oppure un flirt di fine estate. Certamente la sua scelta finale sull’accettare o meno il trono di UeD ci farà comprendere meglio quale sia la sua situazione sentimentale.