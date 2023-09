Festa grande per la coppia di Canale 5, nella prima serata di ieri è nata la loro primogenita. L’annuncio, come ormai è consuetudine, è arrivato sui social con un posto dolcissimo a corredo di due foto nella quali si vedono i neo genitori tenere in grembo la piccolina. L’annuncio della gravidanza era arrivato mesi fa, tra lacrime di gioia, un mese dopo il matrimonio a marzo a Rabat e con rito marocchino, viste le origini di lei. Un matrimonio a sorpresa prima della gioia più grande.

>“Perché Francesca di Temptation ha rifiutato il trono”. UeD, il vero motivo del no a Maria

Un post lunghissimo in cui ricordava che sì, tra tanti alti e bassi, insieme al marito ha superato “tante difficoltà” tra cui “litigi e separazioni”. Difficoltà che sono state affrontate e poi superate e grazie alle quali il loro rapporto, che in questi anni non è stato certo immune da crisi e presunte tali, si è consolidato. Così scriveva la coppia.





Uomini e Donne, Sonny Di Meo e Sara Shaimi genitori

“Avevamo bisogno di un qualcosa di ancor più bello, di un segno, qualcosa di superiore. E sei arrivato tu, il nostro baby”. E ieri sera la cicogna ha finalmente bussato alla porta della coppia uscita da Uomini e Donne formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo. “Prima era impossibile anche solo immaginarlo. Quanto Amore Sei, Nora Belle”, hanno scritto, annunciando ufficialmente la nascita della loro prima figlia.

Non appena si è diffusa la notizia sono fioccati commenti. Tanti ex protagonisti di Uomini e Donne hanno lasciato un pensiero per congratularsi con Sara e Sonny, tra cui l’ex tronista Teresa Langella, l’ex corteggiatrice Cecilia Zagarrigo e tanti altri. Il percorso di Sonny a Uomini e Donne era iniziato nel 2019 quando si era presentato in studio, per corteggiare la bellissima tronista Giulia Quattrociocche.

Giulia che aveva preferito Ma Daniele Schiavon al giovane milanese. Successivamente Sonny aveva deciso di riprovarci, proponendosi come corteggiatore della nuova tronista, Sara Amira Shaimi, con la quale invece è stato amore a prima vista coronato dalla nascita della piccola Nora Belle.