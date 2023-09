Nel pomeriggio del 13 settembre a Uomini e Donne si è parlato nuovamente di Temptation Island e della coppia composta da Manuel Maura e Francesca Sorrentino, che alla fine del percorso nel reality show di Filippo Bisciglia hanno deciso di separarsi. Ed ecco ora arrivare la bomba gossip su di lui, infatti stando ad una segnalazione giunta dopo la puntata avrebbe deciso di puntare una donna presente nel dating show di Maria De Filippi.

E sappiamo anche il nome di questo volto top di Uomini e Donne. L’ex concorrente di Temptation Island, Manuel, sarebbe pronto a cercare la sua nuova anima gemella e l’avrebbe forse individuata già nel parterre del programma di Canale 5. A proposito invece di Francesca, Maria non le ha chiuso affatto le porte al ruolo di tronista: “Chiamaci, sei intelligente e capirai se è il caso“. Ma torniamo adesso al suo ex fidanzato.

Leggi anche: “Guardate, è lui!”. UeD, tra i corteggiatori di Manuela Carriero spunta anche il famoso





Uomini e Donne e Temptation Island, la segnalazione choc su Manuel

Dunque, nella trasmissione di Uomini e Donne ci sarebbe una persona che avrebbe attirato le attenzioni dell’ex Temptation Island. Manuel non ne ha parlato apertamente durante la sua ospitata da Maria, né il pubblico si è reso conto di nulla durante l’appuntamento. Ma un’utente ha contattato su Instagram l’influencer Deianira Marzano ed ecco spuntare il nome e cognome della donna, che sarebbe stata messa nel mirino.

Questa segnalazione ha tirato in ballo la dama Roberta Di Padua: “Oggi abbiamo assistito nella puntata di UeD al confronto tra Manuel e Francesca, subito dopo io e la mia migliore amica abbiamo telefonato ad una parente della mia amica, che è una signora del parterre delle Over, per commentare insieme e lei ci ha rivelato che durante la registrazione ai saluti finali dei due ospiti, Manuel si è avvicinato a Roberta per salutarla e proporsi di corteggiarla perché era molto interessato“.

Infine, è stato aggiunto da questa fonte che ha voluto mantenere l’anonimato: “Ovviamente mi sembrava importante raccontartelo, visto che Manuel in questo confronto voleva fare la parte di quello che ancora voleva riconquistare Francesca ed era lei che lo rifiutava, poverino…”. Deianira ha semplicemente detto: “Ovviamente è una segnalazione che andrebbe verificata”.