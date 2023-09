Uomini e Donne, finalmente è arrivata Manuela Carriero. Insieme a Brando e Christian è la tronista che in questa prima parte della nuova edizione del dating show proverà a cercare l’anima gemella. C’è una differenza però rispetto ai suoi colleghi maschi: lei, 34enne di Brindisi, è già conosciuta al pubblico di Canale 5. Manuela ha infatti partecipato a Temptation Island 2021 con l’allora fidanzato Stefano Sirena. L’esperienza in Sardegna per i due non si concluse nel migliore dei modi: al termine dei 21 giorni all’Is Morus Relais decisero di lasciarsi.

E subito dopo lei cominciò una storia con Luciano Punzo, tentatore con cui aveva iniziato una frequentazione e con cui si era scambiata anche un bacio appassionato che aveva fatto sognare i fan. Storia andata avanti per mesi, fino a quando lui, modello 28enne di San Giorgio a Cremano non le chiese di sposarlo. Dopo poco tempo, però, è finita. A luglio scorso l’ex tentatore ha presentato su Instagram la nuova fidanzata, Sabrina Nasti: “Non voglio niente che non sia insieme a te”, aveva scritto a corredo di un video postato insieme a lei durante un viaggio negli Usa.

Manuela Carriero a UeD, c’è un corteggiatore famoso

Luciano Punzo si è rifidanzato, Manuela Carriero è approdata a Uomini e Donne in veste di tronista nella puntata andata in onda mercoledì 13 settembre, quella che ha visto come ospiti Manuel Maura e Francesca Sorrentino di Temptation Island 2023, per la cronaca.

Come sempre, dopo l’ingresso in studio, Maria De Filippi ha fatto entrare i corteggiatori di Manuela Carriero, fino a quel momento ignari di chi avrebbero trovato sul trono. Lei ha fatto trovare un bigliettino sotto ogni seduta per capire le loro impressioni. Ma attenzione, tra i ragazzi scesi in studio uno in particolare ha attirato le attenzioni del pubblico.

Non è infatti passata inosservata la presenza di un noto cantante neomelodico fra i corteggiatori di Manuela Carriero. Come scrivono molti anche sotto al post della trasmissione – anche piuttosto increduli – c’è Angelo Famao, che è il ragazzo seduto in seconda fila con la camicia verde. Catanese classe 1996, è molto amato e seguito sui social. Riuscirà a conquistare la tronista?