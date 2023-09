Nel pomeriggio di lunedì 11 settembre è iniziata la nuova stagione di Uomini e Donne e uno dei protagonisti è Brando, nuovo tronista scelto da Maria De Filippi insieme a Cristian e Manuela. E proprio sul primo è stata fatta una scoperta molto importante dai telespettatori, infatti grazie anche a quanto raccontato dal giovane, è emerso che lui abbia dei parenti decisamente famosi. E adesso conosciamo esattamente anche i nomi degli stessi.

Lui non ha voluto fare questi nomi e non sappiamo se confermerà tutto nelle prossime puntate di Uomini e Donne, ma Brando avrebbe dei parenti noti a tutti. Il nuovo tronista è tra l’altro di una bellezza straordinaria e non avrà difficoltà ad avere tante corteggiatrici, che proveranno a rubargli il suo cuore. Siamo comunque ancora agli inizi della sua avventura e quindi bisogna ancora scoprirlo sotto il lato strettamente caratteriale.

Leggi anche: “L’ha baciato”. Chi è il bellissimo 49enne con Gemma Galgani, esplode Uomini e Donne





Uomini e Donne e Brando, il nuovo tronista avrebbe parenti famosi

Dunque, nella nuova edizione di Uomini e Donne Maria avrebbe selezionato un ragazzo con alle spalle dei familiari famosi, anche se ovviamente non sarà stato questo ad influenzare le decisioni della produzione. Brando è stato infatti individuato per le sue doti, quindi il nuovo tronista non deve ringraziare i suoi parenti, che però ricoprono dei ruoli importanti e sono decisamente molto conosciuti dalla maggior parte della gente.

Come riportato dai siti Lanostratv e Tutto.Tv, Brando è nipote di Gianni Ephrikian, che è un grande direttore d’orchestra. Invece la sua prozia sarebbe Laura Efrikian, ex moglie del famosissimo cantante Gianni Morandi. Lei è quindi la sorella del direttore d’orchestra. Per quanto concerne la madre e il padre del tronista di UeD, loro sono sconosciuti al mondo dello spettacolo. Staremo a vedere se questo argomento sarà tirato in ballo in studio.

Si era vociferato che Brando avesse mentito alla redazione di UeD perché sarebbe ancora fidanzato con una ragazza di nome Alice. La giovane ha però smentito tutto: “Abbiamo avuto sempre un rapporto di amicizia, abbiamo condiviso un alloggio per motivi di lavoro”.