Non esiste Uomini e Donne senza Gemma Galgani e la dama lo ha dimostrato anche stavolta. Nella puntata andata in onda oggi, martedì 12 settembre, Gemma è stata infatti la protagonista indiscussa. E dire che la sua presenza in studio era data a rischio da alcune voci di corridoio che volevano la dama torinese felicemente innamorata e per questo senza alcune esigenza di trovare l’amore. Amore che per Gemma, nello studio di Uomini e Donne, risponde al nome di Giorgio Manetti.

>“Anche chi è immune e vaccinato”. Covid, l’allarme di Pregliasco sui nuovi casi in aumento: “Perché succede, cosa ci dobbiamo aspettare”

Solo qualche giorno fa, il 4 settembre, sono passati 8 anni da quando la coppia si disse addio proprio nello studio di Maria De Filippi dopo una storia che sembrava iniziata sotto i migliori auspici. Un addio dal quale, secondo i tanti fan di Uomini e Donne, la Galgani non si era mai veramente ripresa continuando a cercare ostinatamente l’amore.





Uomini e Donne, Gemma Galgani bacia un cavaliere di 49 anni

Amore che si augura di trovare in questa stagione. E Gemma non ha perso tempo. Sì perché nella puntata di oggi ha baciato il cavaliere Gianluca, 49 anni e ben 22 in meno della dama torinese. Attenzione però perché non tutto potrebbe essere come sembra. Dietro al bacio c’è infatti la regia di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Nel dettaglio l’amo è stato lanciato da Gianni.

Che ha chiesto al cavaliere se per lui l’età fosse solo un numero o un muro invalicabile. Gianluca ha risposto di non avere paletti e qui si è inserita Tina che lo ha invitato a provare la forza delle sue parole baciando Gemma. Detto fatto, i due si sono trovati al centro dello studio e si sono lasciati andare ad un bacio a stampo. Uno a zero per Gemma e palla al centro.

Gemma per la quale sembrano definitivamente tramontate le voci di un ruolo di opinionista nella nuova edizione de La Talpa. Secondo il Settimanale Nuovo per il ruolo di opinionista nella prossima edizione de La Talpa (che potrebbe essere condotto da Enrico Papi insieme a Vladimir Luxuria) sarebbe in lizza anche lei. Voci che non trovano conferma.