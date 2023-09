“Papà è morto”. Lutto a Uomini e Donne, addio al volto del programma: pubblico in lacrime

Brutto momento per il pubblico di Uomini e Donne. Un lutto ha improvvisamente colpito la trasmissione di Maria De Filippi, infatti è arrivato un terribile annuncio che ha sconvolto tantissima gente. Uno dei protagonisti del dating show di Canale 5 è quindi morto nelle scorse ore. Ad annunciarlo sono stati i figli sul profilo Facebook ufficiale dell’uomo, passato purtroppo a miglior vita. E si attendono anche eventuali ricordi dalla trasmissione.

Uomini e Donne è stata raggiunta da questa notizia molto brutta, un lutto che nessuno si aspettava a stretto giro. Purtroppo uno dei volti del programma Mediaset non ce l’ha fatta e c’è stata la sua scomparsa. Un dolore enorme non solo per la sua famiglia, ma anche per tutti i telespettatori che ricordano le sue avventure nel parterre. Poi aveva lasciato lo studio, dopo aver trovato una donna, con la quale vivere il rapporto fuori da UeD.

Uomini e Donne in lutto, è morto un ex protagonista

A perdere la vita è stato un ex cavaliere di Uomini e Donne. Il lutto ha colpito dunque il Trono Over della trasmissione di Maria e sono adesso in tanti ad aver scritto dei messaggi sotto il profilo social dell’uomo. Queste le parole dei figli: “Vorremmo comunicare a tutti gli amici che purtroppo il nostro caro papà è volato in cielo e per questo motivo chiuderemo il suo profilo Facebook. Grazie a tutti”, hanno concluso nel messaggio.

Colui che è morto è l’ex cavaliere Donato Barbuzzi, che ha preso parte a Uomini e Donne fino a nove anni fa. Nel 2014 decise di abbandonare la trasmissione per stare con una signora. All’esterno del programma trovò quindi questa donna che lo fece innamorare. Lui stesso ammise che finalmente era riuscito a trovare una persona che lo facesse stare benissimo, un obiettivo tanto agognato che finalmente aveva raggiunto.

Questi alcuni dei commenti degli amici social di Donato di UeD: “Condoglianze”, “Condoglianze a tutta la famiglia”, “Mi dispiace, ciao Donato”, “Riposa in pace”, “Eri una bellissima persona, che il mio bacio possa arrivare fin lassù”.