Brutto momento per Paolo Ciavarro e la madre Eleonora Giorgi, colpiti da un grave lutto in famiglia. La triste notizia arriva direttamente dalla nota attrice, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto accompagnata da un ultimo saluto; poco dopo, anche il figlio e compagno di Clizia Incorvaia ha voluto lasciare il suo ricordo sui social. Tra le Storie ha condiviso un dolce scatto confermando così la brutta notizia arrivata nelle ultime ore che, inevitabilmente, avrà scatenato i suoi fan con messaggi di affetto e condoglianze.

È scomparsa nelle scorse ore la mamma di Eleonora Giorgi, dunque la nonna di Paolo Ciavarro. Maria Roma, questo il nome della donna ricordata da figlia e nipote sui social. “Mamma amatissima, buon viaggio nel tuo luogo preferito, accanto a Lui spero!”, le parole dell’attrice. E lui, sotto a una bellissima foto in bianco e nero in cui sono stretti in un abbraccio scrive sotto: “Buon viaggio nonna”. Più volte nelle interviste la mamma di Paolo Ciavarro ha raccontato del suo rapporto complicato con la madre.

Grave lutto in famiglia per Paolo Ciavarro ed Eleonora Giorgi

Quando aveva solo 16 anni i genitori si sono separati. La madre di Eleonora Giorgi aveva scoperto che il marito aveva una seconda famiglia. E dopo il divorzio, la donna ha intrapreso un percorso religioso molto profondo entrando addirittura a far parte di una comunità neocatecumenale.

La madre dei Paolo Ciavarro è convinta che la separazione dei suoi genitori sia stata una sorta di liberazione per la mamma, che avrebbe in un certo senso approfittato della scoperta del tradimento per dedicarsi alla vita religiosa. Ne aveva parlato anche a Serena Bortone A “Oggi è un altro giorno”: “Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù”.

La comunità religiosa prima della famiglia, dunque, che ha finito per allontanare l’attrice e regista e i suoi fratelli da lei e creare un rapporto molto più stretto con il padre. Negli anni però sono riuscite a ricucire, tanto che anche i suoi figli, Andrea e Paolo hanno avuto un legame importante con la nonna.