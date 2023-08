Su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati versati fiumi di inchiostro, a distanza di tre anni la loro relazione è più solida che mai anche se non sono mancati rumor su una loro separazioni. Gli ultimi, poche settimane fa. Un follower dell’esperto di gossip Amedeo Venza aveva parlato di qualcosa di molto negativo: “Ciao Ame, comunque Clizia e Paolo si son lasciati mi sa. Lei sparita dai social e lui non lo mostra più”. Poi un altro internauta ha fornito una versione differente.

>“L’hanno fatto sparire”. Mistero su Paolo Bonolis, Mediaset ha deciso così all’improvviso

“Ame, non è vero, sono in vacanza insieme in barca”. A quel punto Clizia era intervenuta confermando di essere sempre legata a Paolo Ciavarro. Aveva postato delle immagini di coppia dalla loro vacanza, che stavano trascorrendo davvero a bordo di una barca in Croazia, e aveva a scritto: “You are my choice. Love you”, che tradotto in italiano significa: “Tu sei la mia scelta. Ti amo”. Nessuna lite e nessuna crisi in vista, infatti tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip l’amore è più forte di prima.





Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: perché è slitatto il matrimonio

Eppur un giallo esiste intorno al matrimonio. Clizia rivela di aver rifiutato la proposta di Paolo. “Un po’ di tempo fa Paolo mi ha detto: ‘Se vuoi ci sposiamo in Comune, solo noi due e la famiglia stretta. Se accetti lo facciamo quando vuoi’. Ma io sinceramente non voglio rinunciare ad avere accanto tutti i nostri affetti. Mia nonna Maria che vive in Sicilia, i miei amici più cari”.

E ancora: “Alcuni giorni fa, in vacanza, ha iniziato a parlare dell’anello, per sondare i miei gusti”:Quello di Clizia Incorvaia non è di certo un no categorico. Il loro desiderio è proprio quello di convolare a nozze, ma un po’ più avanti nel futuro “forse in primavera. Una tenuta circondata dal verde, con un abito bianco in stile Boho chic e una coroncina di fiori freschi tra i capelli”.

Quindi conclude: “Sogno nozze semplici, senza orpelli, piene di verità come il nostro amore”. Amore e per ora niente ricerca di una nuova gravidanza. “Non stiamo cercando un altro bebè. Sono contenta così, volevo due bambini e così è stato. Sono stata accontentata. Non voglio e non cercherò assolutamente un‘ altra gravidanza: questo sia chiaro. La famiglia è al completo. Comunque, tranquille, posterò una bella foto post ciclo per farvi vedere la pancia super piatta”.