Gravissimo incidente stradale a Stanghella, piccolo comune in provincia di Padova; lo schianto è avvenuto stamani, lunedì 18 settembre, intorno alle ore 9 lungo la strada statale 16 al chilometro 31 e 300 metri. Coinvolti quattro mezzi: due auto e due tir. Pesantissimo il bilancio: tre feriti di cui uno, un 33enne, in condizioni disperate. Scrive Rainews come: “I pompieri arrivati da Este e Rovigo con quattro automezzi, tra cui l’autogrù e 12 operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi e prestato soccorso alle persone coinvolte”.

>“Parti proprio male…”. I Fatti Vostri, subito il caso tra Anna Falchi e Tiberio Timperi: è successo in diretta (VIDEO)

“Un autoarticolato e un’auto sono finiti sotto il piano stradale. Feriti i due conducenti delle vetture e l’autista del mezzo pesante finito fuoristrada. Le tre persone coinvolte sono state stabilizzate dal personale sanitario del Suem e trasferite in eliambulanza e ambulanza in ospedale. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta bloccata”.





Stanghella, incidente tra due auto e due tir tre feriti

Si sono formate lunghe code. I mezzi sono stati dirottati lungo arterie secondarie. Al vaglio degli inquirenti le cause che hanno portato al tremendo schianto che oltre a due auto ha coinvolto altrettanti mezzi pesanti. Nelle stesse ore, a Norcia, si verificava un altro terribile incidente, sul posto oltre ad un’ambulanza del 118 e l’automedica i vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto sulla Sp 685 delle Tre Valli Umbre alle porte di Norcia. Coinvolta una vettura con quattro persone rimaste incastrate nell’abitacolo, estratte dai vigili del fuoco e consegnate al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Due di loro sono state trasportate all’ospedale di Spoleto, mentre per una è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Terni.

La quarta persona coinvolta non presentava traumi rilevanti. Nel 2022, in Veneto si sono verificati 13 mila incidenti stradali, 35 in media al giorno, con 17 mila persone ferite e 300 vittime. A livello nazionale sono stati registrati 81.347 sinistri, con 109 mila feriti e 1.450 decessi. Il dato è stato comunicato stamane a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, nel corso di un punto stampa sulla sicurezza stradale.