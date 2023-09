“Ma come ti permetti?”. Tiberio Timperi gela Anna Falchi in diretta. Ancora scintille a I Fatti Vostri

L’arrivo di Tiberio Timperi a ‘I Fatti Vostri’ e sono subito scintille con Anna Falchi. Al debutto, subito una piccola gaffe. Nel fare il suo ingresso in studio, infatti, il conduttore reduce da Unomattina Estate ha scambiato un saluto con la collega e ha chiesto come si dicesse “buongiorno” in svedese, supponendo erroneamente che lei avesse quelle origini. Ma si sbagliava e infatti le ha scherzato sulla gaffe, correggendolo e spiegando che in realtà ha origini finlandesi: “Semmai in Finlandese, parti subito male, non hai studiato la mia biografia. Comunque benvenuti”.

Altra puntata, altro sketch. Questa volta fornito dalla storia di Paolo e Regina e del loro primo amore. Il nuovo arrivato nel day time mattutino di Rai2 ha chiesto ad Anna Falchi se ricordasse il suo primo amore. “La preistoria! Si chiamava Tiberio, pensa un po’”, ha risposto lei, con ironia. Quindi ha raccontato un retroscena al pubblico a casa de I Fatti Vostri.

Leggi anche: “Quella di Belen…”. Tiberio Timperi incontenibile a Uno Mattina Estate: non riesce più a parlare





Tiberio Timperi e Anna Falchi, cosa è successo a I Fatti Vostri

“Era il ‘pazzo’ della classe e mi piaceva lui. Pensa io ero la santarellina con il cerchietto e lui era quello stravagante. Chi l’avrebbe detto nella vita di avere un altro Tiberio accanto”. Poi evidentemente Anna Falchi si è fatta prendere dal momento e lanciato una provocazione: “Sono single Tiberio, lo sai?”.

Quindi la reazione inaspettata del conduttore: “Sono single e conto di rimanerlo a lungo. Ma questa è un’altra storia”. Una risposta molto categorica, un vero e proprio ‘rifiuto in diretta’, che però non ha frenato Anna Falchi dal replicare, seppur sorpresa: “Come ti permetti! Ripensaci Tiberio, ripensaci”.

L'empatia e il feeling che sprizza fuori da questa inquadratura (con la giusta distanza di sicurezza) 🥶 #IFattiVostri pic.twitter.com/Zds0iQzlVA — Borraccino (@borraccino_) September 19, 2023

La gaffe, poi il rifiuto in diretta. Insomma, solo due puntate e già tanta carne al cuoco per i telespettatori di Rai2, che infatti sui social si sono scatenati tra meme e repost di questi momenti di leggerezza tra i conduttori. Non solo Tiberio Timperi si è anche lasciato scappare una battuta sulla Rai con Concita Borrelli, durante l’angolo della rassegna stampa: “Le vie della Rai sono come le strade del Signore: infinite”.