Episodio inaspettato da Tiberio Timperi, durante la puntata di Uno Mattina Estate. Quando ha assistito ad una scena in studio, non è riuscito più a contenersi e non è stato in grado di parlare perché è scoppiato a ridere a crepapelle. Ci si stava soffermando su un avvenimento di un po’ di tempo fa, riguardante una delle vip più amate in Italia, e in quel momento uno degli ospiti della trasmissione si è lasciato sfuggire una frase ambigua.

Voleva sicuramente non creare quel siparietto, ma Tiberio Timperi non ce l’ha fatta proprio a rimanere impassibile e nel corso di Uno Mattina Estate di mercoledì 9 agosto si è messo a ridere fino a giungere alle lacrime. Un momento che ha divertito moltissimo anche i telespettatori, infatti le immagini sono poi diventate virali perché sono state pubblicate anche sul social network X, nuova denominazione di Twitter.

Tiberio Timperi a Uno Mattina Estate scoppia a ridere a crepapelle

Dunque, tutto è accaduto in pochi istanti mentre Tiberio Timperi stava ascoltando l’intervento del giornalista Domenico Marocchi su Belen Rodriguez, quando a Uno Mattina Estate è finito per ridere in maniera sfrenata. Ha prima abbassato lo sguardo, poi si è messo le mani in faccia e il sorriso è stato contagioso. Anche Marocchi, che inizialmente ha provato a restare tranquillo, ha riso. Ma vediamo perché è successo tutto questo.

Marocchi ha detto: “La frisella di Belen“, in riferimento alle polemiche nate l’anno scorso quando la conduttrice tv si era fatta vedere con il pane contenente tonno e pomodoro, ma era stata criticata: “Che ne sai tu di friselle”. Ma, come interpretato dal sito Fanpage, il conduttore di Uno Mattina Estate avrà pensato a un significato col doppio senso e quindi è scoppiato a ridere. Il giornalista ha aggiunto: “Però così, se mi inquadrate Timperi davanti…”.

"La frisella di Belen" e Timperi scoppia a ridere #unomattinaestate pic.twitter.com/a5WV5M5nPN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 9, 2023

Non sono mancate anche delle stoccate a Timperi da alcuni internauti: “Livello da terza media”, “Tiberio Timperi mi sta sul ca***”. Mentre un altro ha detto: “Ma ha ragione, come si fa a non scoppiare a ridere? Dai su”.