Tiberio Timperi e Serena Autieri, il duro colpo. Una notizia che non avrebbero mai pensato di poter apprendere eppure, con rammarico, lo hanno dovuto fare a posteriori. Sarebbe accaduto proprio nel corso della diretta tv di Unomattina Estate quando a dare il triste annuncio è stato Domenico Marocchi. Purtroppo trattasi del grave lutto che ha colpito il mondo del giornalismo italiano: muore Andrea Purgatori, conduttore di Atlantide, su La7.

Il dolore di Tiberio Timperi e di Serena Autieri dopo la notizia della morte del giornalista. Un fulmine a ciel sereno e purtroppo anche una realtà crida che fa male: piange il mondo del giornalismo italiano e della tv. Andrea Purgatori si è spento per sempre e a darne l’annuncio sono stati i figli Edoardo, Ludovico e Victoria. Autore di reportage e conduttore televisivo, il giornalista è deceduto in ospedale a Roma dopo una malattia fulminante.

Il dolore di Tiberio Timperi e di Serena Autieri dopo la notizia della morte del giornalista: è successo in diretta tv

Nel corso della diretta tv di Unomattina Estate i due conduttori hanno appreso della terribile notizia quando, annunciando il momento dell’oroscopo di Paolo Fox, sono stati interrotti da Marocchi per dare il triste comunicato dell’improvviso decesso. “Chiediamo scusa, non lo sapevamo”, hanno risposto restando impietriti. “Purtroppo dobbiamo dare una brutta notizia che è arrivata in redazione poco fa. E’ morto Andrea Purgatori, un grandissimo autore e giornalista che ha portato avanti tante inchieste, come quella per la verità sulla strage di Ustica”, sono state le parole di Domenico Marocchi.

“Purgatori è scomparso in ospedale questa mattina dopo una breve e fulminante malattia e la notizia della sua morte è stata diffusa dalla famiglia. Andrea aveva 70 anni e diceva che il giornalismo è il mestiere più bello del mondo perchè il giornalista è testimone della storia ed ha la possibilità di viverla e di raccontarla” ha poi concluso Marocchi.

“Non sapevamo di questa notizia, ci scusiamo. Con Domenico ci aspettavamo, come al solito, un clima giocoso” sono state le parole di Tiberio, mentre Serena ha detto “Ci dispiace tantissimo”. E ancora: “Chiediamo scusa anche alla famiglia Purgatori. Andrea era un amico, sapevo che non stava molto bene“. I due padroni di casa di Unomattina Estate hanno poi sottolineato: “Siamo vicini alla sua famiglia”.