Momenti di grande apprensione a Unomattina Estate di Tiberio Timperi, infatti c’è stato un incidente in studio in piena diretta. Il pubblico ha assistito a questo episodio e in tanti si sono subito preoccupati. Successivamente è stato lo stesso conduttore televisivo a postare il filmato in questione e a voler fare un aggiornamento su ciò che era successo. Da parte sua sono anche giunti ringraziamenti sentiti per la professionalità, ma le immagini sono state molto eloquenti.

Nel corso della puntata di Unomattina Estate del 28 giugno, Tiberio Timperi si trovava in compagnia di un’ospite quando l’incidente si è materializzato improvvisamente. Non ha potuto fare nulla per evitarlo, ma si è subito sincerato delle condizioni di salute della protagonista. E poi il padrone di casa ha voluto riferire ai suoi follower di Instagram che tipo di infortunio ha avuto la ragazza.

Unomattina di Tiberio Timperi, incidente in piena diretta

Mentre un’ospite di Unomattina Estate condotto da Tiberio Timperi stava insegnando qualcosa di utile al pubblico, ecco succedere l’imprevisto. Un incidente ha fatto preoccupare il presentatore Rai, infatti la protagonista in questione ha provato a sedersi su un tavolino, che si è però rotto e per lei c’è stata una caduta. Lui ha commentato ironicamente: “E no, questo sembra fatto appositamente per Striscia la Notizia”. Ha cercato subito di aiutarla, ma lei si è alzata e ha detto: “No no, ce la faccio da sola”.

L’ospite Francesca De Luca, che lavora come insegnante di yoga, stava svolgendo degli esercizi per combattere il dolore al ginocchio quando è caduta e si è fatta male. Infatti, nonostante sembrava non si fosse fatta niente, ci ha pensato Timperi sui social a rivelare: “Francesca De Luca ha tirato dritto nonostante la falange rotta in diretta. Lezione di yoga, certo, ma anche e soprattutto di professionalità e correttezza”. E anche Tiberio ha avuto qualche problema: “Mi ha dato un colpo nello stinco il tavolino“.

De Luca su Instagram ha risposto al messaggio del conduttore: “Grazie mille per le tue parole e soprattutto per il sincero interesse per le mie condizioni di salute dietro le quinte. Sorridevo fuori, mentre sentivo dentro il mio dito scoppiare”.