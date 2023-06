Tiberio Timperi, lite in diretta tv. È trascorsa circa una settimana da quando il pubblico italiano ha assistito a una clamorosa lite tra il conduttore e Gianni Ippoliti. Incomprensioni alle stelle in onda l’11 giugno davanti alle telecamere di Unomattina che a distanza di qualche giorno forse riescono a essere chiarite definitivamente facendo tornare la pace. Pubblico senza parole davanti alla scena di Ippoliti che ha lasciato lo studio infastidito, dopo aver visto il conduttore sbuffare. Ma scopriamo insieme come sono andate le cose subito dopo lo scontro.

Resa dei conti tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti. Un faccia a faccia che ha spinto Ippoliti ad abbandonare lo studio infastidito quello andato in onda davanti alle telecamere di Unomattina. Poi le parole del giornalista rivelate nel corso di un’intervista per Adnkronos: “Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni”.

Resa dei conti tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti dopo la furiosa lite in diretta tv

Stando a quanto rivelato da TvBlog i due si sarebbero pacificamente incontrati qualche giorno dopo la lite in diretta tv. Tutto sarebbe accaduto nello studio di Unomattina in Famiglia a telecamere accese. “Abbiamo un 73% di notizie false, questa settimana è stato toccato il record mondiale”, ha esordito Gianni Ippoliti, e Timperi: “Che c’è?”, domanda per poi ricevere la risposta del giornalista: “E no eh… Non c’è niente. Comunque ha detto bene, questa è stata una settimana di false notizie“.

Una resa dei conti con toni amichevoli: “Facciamo i conti? Dopo facciamo i conti”, ha proseguito Ippoliti che ha poi letto e commentato una lettera di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “In occasione dell’edizione 2023 del nostro premio, ho il piacere di comunicarvi che la rassegna stampa di Unomattina In Famiglia a cura di Gianni Ippoliti si è aggiudicata l’ambito riconoscimento primeggiando nella categoria Press Tv Show”.

Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti fanno i conti dopo le incomprensioni di domenica scorsa#UnoMattinaInFamiglia https://t.co/Ttqj8QLsew — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 17, 2023

Insomma, tra i due sembra essere tornato il sereno e la resa dei conti avrebbe dunque ripristinato l’equilibrio tra gli umori. “Sbuffate, continuate a sbuffare”, è stato il secco commento di Gianni Ippoliti al momento della lite prima di abbandonare lo studio televisivo: parole che rimarranno nella storia del programma e su cui fortunatamente i diretti interessati sono tornati a scherzarci.