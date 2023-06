“Tiberio, vedo che sbuffi”. “Facciamo i conti dopo”. Clamoroso botta e risposta tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi durante Uno mattina in famiglia, in diretta domenica 11 giugno su Rai1. Il giornalista Gianni Ippoliti durante la consueta rassegna stampa che va in onda ogni domenica su Rai Uno, ha notato il gesto di insofferenza del conduttore e non è riuscito ad abbozzare chiedendo spiegazioni al collega.

Tiberio Timperi non ha risposto alla domanda di Gianni Ippoliti e quest’ultimo, infastidito dal comportamento del conduttore ha abbandonato lo studio nell’imbarazzo generale delle altre due colleghe Monica Setta e Ingrid Muccitelli. La vera ragione della reazione di Timperi non sarebbe il gossip su Bonolis e Bruganelli di cui si stava parlando, ma la lettura di un’altra notizia, fatta poco prima dall’esperto di cronaca rosa.

Leggi anche: “Facciamo i conti dopo”. Unomattina, lite choc in diretta: Tiberio Timperi nell’occhio del ciclone





Lite Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, il vero motivo

In una storia sul suo profilo Instagram, Tiberio Timperi ha pubblicato quel momento senza aggiungere commenti. La notizia in questione riguardava l’uomo che si offre di accompagnare le donne all’eventuale incontro chiarificatore con ex partner violenti. La notizia era ovviamente legata all’omicidio di Giulia Tramontano, la 29enne uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, ed evidentemente ritenuta dal conduttore inopportuna da citare in una rassegna stampa di cronaca rosa.

“Sono anni che si verificano questi episodi: ogni volta che io parlo sbuffa, mi chiede ‘ma dobbiamo proprio parlarne?’, guarda l’orologio. Ma perché? Io vorrei solo essere messo nella condizione di poter fare il mio lavoro, non è possibile lavorare in queste condizioni”, le sue parole all’Adnkronos. “Ho parlato di una persona che si presta ad aiutare le donne quando gli ex violenti dicono vediamoci per parlare. Lui le accompagna all’ultimo appuntamento, c’è da fare un applauso. Ce ne fossero di persone che, come gli angels, fanno servizio sociale”, ha detto Ancora Ippoliti.

Gianni Ippoliti fa la solita Rassegna Stampa a Unomattina In famiglia, ma nota Tiberio Timperi sbuffare. Dopo un confronto, Ippoliti lascia lo studio: “Me ne vado, continuate a sbuffare’”. Ma la bellezza è la colonna sonora di Stranger Things a seguire 🤣 pic.twitter.com/EOdkcY4hEd — Ruben Trasatti (@darkap89) June 11, 2023

Una reazione, quella di Tiberio Timperi, che Gianni Ippoliti è riuscito a spiegarsi: “Io non so perché ci sia stata questa reazione, i momenti della mia rassegna fanno picchi di ascolti, faccio tutto da solo, non ho il gobbo, creo da solo la mia scaletta -dice- Vorrei solo continuare a farla al meglio, ma per farlo devo avere vicino qualcuno che mi supporta”.