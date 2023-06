Puntata a dir poco turbolenta quella di Unomattina estate andata in onda stamani; frasi assolutamente fuori luogo quelle pronunciate dagli ospiti in studio destinate a sollevare un putiferio, per fortuna ci ha pensato Tiberio Timperi a rimettere tutto a posto con un intervento da fuori classe della tv. A proposito di Tiberio Timperi, è pronto per il salto autunnale alla guida de I Fatti Vostri, il programma fino alla scorsa stagione condotto da Salvo Sottile.

“Ringrazio voi Ingrid Muccitelli e Monica Setta. E questa squadra che ritroverò sempre in questo studio per I Fatti Vostri”, aveva detto Timperi durante l’ultima puntata di Unomattina. Che poi aveva aggiunto: ““Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti e critica. Termina qui questa edizione e anche per me poi, in particolare, è l’ultima dopo 26. Insomma, è diventata una sorta di seconda casa. Io vi ringrazio per averci sempre accolti”.





Unomattina, Tiberio Timperi contro il sociologo Domenico De Masi

“Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere qui e di andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai”. Intanto, nella puntata di oggi di Unomattina Estate, Timperi ha avuto ospiti, tra gli altri, il sociologo Domenico De Masi e l’esperta di statistiche Laura Sabbadini hanno commentato il fenomeno che, numeri alla mano, registra che l’11% dei genitori è single. Una situazione che ha scatenato i commenti.

Dice Laura Sabbadini: “Aumentano le donne anziane che vivono sole. Si sposano con una alta differenza d’età col proprio marito e hanno una speranza di vita più lunga. Questo significa che passano l’ultima fase da vedove, sole”. Qui è intervenuto De Masi: “In Italia abbiamo 800 mila vedovi e 3.5 milioni di vedove. La professoressa non lo ha detto furbescamente”.

"Le donne sono sfruttate ma lo sfruttamento fa bene alla salute" #unomattinaestate pic.twitter.com/gO5EhzdNya — Il Grande Flagello (@grande_flagello) June 29, 2023

E ancora: “Le donne campano quattro anni più dei maschi, ma sembra quasi che lo sfruttamento faccia bene alla salute”. Timperi ha immediatamente rizzato le orecchie dopo la frase sullo sfruttamento ed è corso ai ripari: “Professore, attenzione a quello che dice”. La Sabbadini ha detto: “Vivono più anni, vero, ma in cattiva salute, lo devi aggiungere”. “E volevate pure la buona salute?”, la controreplica del sociologo. Timperi ha invitato tutti a continuare lontano dalla telecamere.