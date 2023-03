Negli ultimi giorni girano diverse voci secondo cui ci sarà una rivoluzione all’interno della Rai, in quanto vari volti televisivi verranno sostituiti o eliminati. Difatti i conduttori e i personaggi che spesso vediamo in TV hanno a che fare, spesso, con dinamiche politiche. Proprio per questo motivo tutto dipende da chi c’è al potere in questo momento, secondo tantissimi esperti e critici. Tra le tante voci che girano, si parla in particolar modo di Serena Bortone, la quale verrà probabilmente sostituita nella sua conduzione a Rai 1.

Sempre secondo voci, pare comunque che Serena Bortone, nonostante i pochi ascolti che registra nel suo programma Oggi è un altro giorno, sia un volto apprezzato all’interno della Rai. La conduttrice potrebbe infatti iniziare a presentare la domenica pomeriggio, prendendo il posto di Francesca Fialdini, subito dopo Mara Venier che conduce Domenica IN. Molti però si domandano cosa cambierebbe dalla conduzione settimanale a quella domenicale, in quanto il motivo per cui Serena potrebbe essere sostituita risale al poco affetto mostrato ultimamente dal pubblico verso il programma pomeridiano.

Leggi anche: “Oddio, ma è morto, scusami”. Serena Bortone, gaffe clamorosa in diretta col vip





Rai, Serena Bortone sostituita nel programma Oggi è un altro giorno

Tornando a parlare della notizia secondo cui probabilmente Serena Bortone verrà sostituita, pare che la Rai abbia già un nome in mente di una conduttrice che potrebbe prendere il suo posto. Dati possono confermare che la diminuzione di ascolti ci sia stata soprattutto in seguito alla fine della pandemia. Serena Bortone resta comunque una grandissima professionista, ma pare che il programma abbia bisogno di una svolta nella sua conduzione.

Sia Tvblog che Affari Italiani hanno parlato di questo possibile cambio pomeridiano nella conduzione dei programmi Rai. Spunta fuori il nome di Monica Setta, la quale potrebbe quindi iniziare a condurre Oggi è un altro giorno, sostituendo il volto di Serena Bortone. La Setta è già conduttrice in solitaria di un programma su Rai 2, che registra però pochissimi ascolti in quanto viene trasmesso in seconda serata.

Nonostante i rumor sulla sua sostituzione, Serena Bortone non sembra essere preoccupata. La conduttrice ha infatti dichiarato che resterà sempre fedelissima all’azienda per cui lavora da anni e per la quale, probabilmente, lavorerà per il resto della sua carriera televisiva. Ricordiamo che Serena attualmente sta lavorando anche come giudice per il programma Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci.