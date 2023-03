Incredibile episodio nella puntata del 20 marzo di Serena Bortone, che ad Oggi è un altro giorno ha commesso una gaffe clamorosa. Un’ingenuità incredibile davanti al vip, il quale ha avuto non poche difficoltà a rispondere alla sua domanda. Poi lei si è accorta di essere stata disattenta e ha provato immediatamente a rimediare, ma ormai da casa tutti avevano capito la defaillance. Sicuramente non si tratta di qualcosa di imperdonabile o di gravissimo, ma sta di fatto che per molti telespettatori avrebbe dovuto fare più attenzione.

Parlando di Serena Bortone, nei giorni scorsi è venuto fuori che il suo futuro ad Oggi è un altro giorno sarebbe fortemente a rischio. Secondo Dagospia, lei è “nel mirino del centrodestra. La conduttrice di Oggi è un altro giorno ha ottenuto ascolti più alti di chi l’ha preceduta, con un prodotto interno e alzando il livello qualitativo. Le ragioni sono solo politiche: la giornalista è considerata vicina al centrosinistra, in quella fascia oraria i partiti di maggioranza (soprattutto Fratelli d’Italia e Lega) sognerebbero nomi differenti. Quali?”.

Serena Bortone, ad Oggi è un altro giorno clamorosa gaffe

Ovviamente siamo in presenza di un gesto non deliberato di Serena Bortone, che ad Oggi è un altro giorno non avrebbe mai voluto fare questo errore, ma purtroppo è successo e tornare indietro non è possibile. Parlando con Francesco Oppini, gli ha domandato se fosse ritornato a casa qualcuno che era fondamentale nella vita del figlio di Alba Parietti, ma invece ha perso la vita. E lei quindi ha commesso una gaffe pazzesca in piena diretta. E vediamo insieme cosa si sono detti in trasmissione.

Rivolgendosi ad Oppini, Serena Bortone ha esclamato: “Ma tu poi il gatto lo hai trovato?“. E lui ha risposto: “Sì, ma andiamo oltre”. Capendo tutto, la conduttrice televisiva ha ribattuto: “Oddio, ho sbagliato, non dovevo dirtelo. Era andato a morire vicino casa, almeno sappiamo cosa è successo. Scusami, è che te lo dovevo chiedere prima e adesso ci ho pensato. Ma non pensavo di avere una brutta notizia”. Alla fine c’è stato un abbraccio e tutto è ritornato lentamente alla normalità.

Oppini aveva comunicato così sui social la morte del suo amato gatto: “Da buon ariete ti ho cercato con insistenza ed è servito. Adesso sappiamo dove sei e come tutti i ‘gatti’ ti aiuteremo e accompagneremo ad attraversare il ‘ponte dell’arcobaleno’. Fai buon viaggio piccola meraviglia e grazie di essere stato con noi tutti questi anni”.