Maurizio Costanzo, cosa è successo in tv prima della morte. In queste ore di dolore e cordoglio per la morte del popolare giornalista e conduttore tv, avvenuta oggi venerdì 24 febbraio 2023, qualcuno ha notato un’incredibile coincidenza verificatasi proprio in queste ore. In tanti stanno inviando messaggi come Stefano De Martino che in una storia su Instagram ha pubblicato una foto di Maurizio con le parole: “Buon viaggio Maurizio, sipario” seguite da un cuore.

Anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: “Ci lascia Maurizio Costanzo: icona del giornalismo e della tv, che ha saputo raccontare anni difficili con coraggio e professionalità. Grazie per aver portato nelle case degli italiani cultura, simpatia e gentilezza. Un pensiero a sua moglie Maria e ai suoi cari. Buon viaggio”. Ma ecco che, a poche ore dalla scomaprsa di Maurizio Costanzo, c’è chi ha notato un particolare assurdo, qualcosa che è successo in tv.

Leggi anche: Morte Maurizio Costanzo, il commento di Stefano De Martino





L’incredibile coincidenza prima della morte di Maurizio Costanzo

In queste ore il giornalista Luca Ciciriello ha fatto notare su Twitter: “Una coincidenza pazzesca. Proprio ieri sera Giovanni Minoli e il suo Mixer su Rai 3 hanno ricordato Maurizio Costanzo in un’intervista esclusiva condotta da Sandra Milo. Con i due c’era anche Simona Izzo, all’epoca compagna del grande giornalista. Oggi Costanzo ci lascia”.

Tra i primi a dare la notizia della morte di Maurizio Costanzo c’è stata Myrta Merlino che a L’Aria che Tira si è rivolta così a Vittorio Sgarbi, suo ospite: “Vittorio, Vittorio devo darti una brutta notizia: è morto Maurizio Costanzo”. La stessa giornalista ha poi scritto su Twitter: “Se ne va un maestro, un giornalista capace di creare uno stile unico, di indicare una meta e accompagnarci lungo la strada per raggiungerla. Di lui mi restano tanti ricordi e una grande lezione: non prendersi mai sul serio, ma fare sempre le cose sul serio. Ciao Maurizio”.

Una coincidenza pazzesca.

Proprio ieri sera @giovanniminoli e il suo #Mixer su #Rai3 hanno ricordato #MaurizioCostanzo in un’intervista esclusiva condotta da Sandra Milo. Con i due c’era anche @SimonettaIzzo, all’epoca compagna del grande giornalista.

Oggi Costanzo ci lascia. pic.twitter.com/thrcQx0dLs — Luca Ciciriello (@LucaCici91) February 24, 2023

Lo stesso Vittorio Sgarbi, non appena informato della morte di Maurizio Costanzo, ha dichiarato: “È terribile, è morto nostro padre, mio padre, tuo padre, l’inventore della nostra tv”. Il sottosegretario alla Cultura, che tante volte è stato suo ospite al Maurizio Costanzo Show, ha poi aggiunto: “È dimostrato che la televisione è imprevisto. La sua televisione era quella in cui capitavano le cose, quella in cui sono nate tante figure capaci di sorprendere”.

“Lo ha fatto per lui”. Fabrizio Corona, cosa salta fuori su Maurizio Costanzo: una foto da brividi