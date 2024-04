Uomini e Donne, puntata incandescente. Protagonisti dell’ultimo appuntamento di lunedì 22 aprile sono stati Marcello Messina, Diego Tavani e la corteggiatrice Jessica che in breve tempo è riuscita a creare diverse dinamiche. I tre al centro dello studio hanno raccontato gli ultimi sviluppi. Jessica è uscita con entrambi e si è trovata bene, anche se in modo differente.

Ha spiegato che con Diego si è divertita tantissimo, si è creato un bel feeling e una complicità spontanea. Anche con Marcello si è trovata bene, tuttavia ha trovato il cavaliere un po’ troppo serio e forzato. Jessica ha affermato che per tutta la serata ha cercato un approccio fisico come per dimostrare che le accuse ricevute di essere un uomo freddo fossero sbagliate. La discussione è andata avanti, poi è intervenuta anche Jasna e Marcello ha ‘sbroccato’ e lasciato lo studio.

Ida e Mario, altro colpo di scena e la dama sbotta

Durante la puntata si è parlato anche di Ida Platano e Mario Cusitore. Lo speaker radiofonico ha voluto fare delle sorprese alla dama durante l’esterna. In particolare le ha scritto una dedica, regalato una sua maglia, fatto ascoltare una canzone di Tiziano Ferro e fatto comparire una scritta luminosa che recitava: “Te lo dimostrerò“. Tutto molto plateale, anche troppo, il commento di Tina Cipollari.

Pure Ida trova che il comportamento del corteggiatore sia un po’ troppo studiato e forzato. Dal canto suo l’uomo ha accusato la dama di voler rovinare tutto quello che lui fa per lei. Poi è toccato a Pierpaolo Siano che durante l’esterna l’ha bendata e l’ha portata in un campo di tulipani. Tuttavia ancora una volta Ida non è rimasta particolarmente colpita. Subito dopo c’è stata una lite tra i due cavalieri con Mario che ha dato al rivale dello “scemo” e lo ha accusato di non avere gli attributi.

Ad un certo punto è intervenuta Ida: “Guarda Maria io questa cosa la devo dire perché sono fatta così. Io questo forte interesse tra Mario e Pierpaolo che mi arriva del tutto io non lo sento ancora forte. E io lo voglio sentire forte. Lo devo dire. Io ci sono stata male, io che continuo a pensare all’uno e all’altro, sbotto a casa da sola, mi innervosisco…”. Alla fine è arrivata la conclusione: “Voglio uscire seriamente da qui, altrimenti non esco né con l’uno né con l’altro“.

