Uomini e Donne, mentre Ida Platano è alle prese con la scelta ecco che sulla scena irrompe Riccardo Guarnieri, lo storico cavaliere ed ex della dama bresciana è tornato alla ribalta, rompendo il suo personalissimo protocollo e pubblicando un messaggio che molti hanno interpretato indirizzato a Ida Platano. Ida che, rivelano le anticipazioni, ha deciso di restare sul trono fino alla fine dopo che, nei giorni scorsi, era sembrata sul punto di lasciare il trono, stanca sia di Mario che di Pierpaolo.

>>“Addio, eri la più bella”. Lutto choc per tv e cinema, l’attrice se ne va a 29 anni: il terribile annuncio della famiglia

Non appena si è diffusa la voce il pubblico ha preso a commentare la decisione di Ida: “Figurati se lasca il trono, a lei non interessa niente né di Mario né di Pierpaolo: è in studio solo per la popolarità, un trono lungo otto mesi non si è mai visto a Uomini e Donne. Non può pensare che siamo tutti fessi, per come la vedo io Maria De Filippi dovrebbe intervenire”.





Uomini e Donne, da Riccardo Guarnieri messaggi sibillino a Ida

Secondo la maggior parte del pubblico la scelta arriverà alla fine di maggio, il 31 infatti è in programma l’ultima puntata della stagione. Ma i dubbi su chi sarà la scelta restano e sono molto forti. Al momento sembra essere Mario il preferito, certo è che le segnalazioni sul suo conto sono tante ed iniziano ad avere un peso specifico notevole.

Intanto ieri, 21 aprile, Riccardo ha postato tra le sue storie Instagram una frase in cui si fa riferimento all’importanza delle persone che rimangono anche nei momenti difficili. “Conta veramente solo chi rimane, nel bene e nel male”, scrive. Un messaggio che è stato associato alla sua turbinosa relazione con Ida Platano che proprio Guarnieri accusò di avere avuto poco a cuore la loro relazione.

È bastato questo presunto messaggio per Ida a mandare in escandescenza in social, con commenti e speranze di rivedere Riccardo in studio. Ma la verità sembre non essere questa. L’ex protagonista del trono over non ha aggiunto nulla di personale a questa riflessione, ma è molto probabile che abbia pensato alla sua vita attuale. Sembra infatti che oggi sia felicemente fidanzato (ma non è dato sapere con chi, Riccardo è molto geloso della sua vita privata) e che non abbia alcuna intenzione di tornare nello studio di Uomini e Donne. Ma mai dire mai.