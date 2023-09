Mara Venier, il gesto della conduttrice a Domenica In. Mara Venier non intervisterà personaggi politici perché non le permettono di farlo in Rai: “Ma mi piacerebbe una bella intervista a Giorgia Meloni da donna a donna”. La nuova stagione di Domenica In decollerà il 17 settembre 2023. Inoltre Mara Venier ha rivelato se nei prossimi mesi tra gli ospiti di Domenica In ci sarà anche Barbara d’Urso. “L’ho invitata, certo. Il suo contratto scade a dicembre. È probabile. Spero che lei accetti il mio invito, mi piacerebbe molto. Da gennaio credo che lei potrebbe anche venire. È già stata invitata”.

Il gesto di Mara Venier sotto gli occhi di tutti. In previsione dello start del programma, che partirà il 17 settembre 2023 dando appuntamento al pubblico ogni domenica del mese a partire dalle 14.00 su Rai Uno, la conduttrice ha preso parte alla conferenza stampa insieme al direttore Intrattenimento Daytime Rai Angelo Mellone. Nel corso dellaa conferenza stampa è accaduto qualcosa.

Il gesto di Mara Venier, il retroscena rivelato in conferenza stampa

Il microfono è poi passato alla conduttrice che ha preso parola e ha detto: “L’obbiettivo è quello di riuscire a tirare sempre qualcosa di diverso da ogni intervista“. La conduttrice ha poi rivelato anche qualche nome. La prima puntata vedrà presenti in studio la mamma di Giogiò Cutolo, e ancora i Pooh, l’attore Carlo Verdone, e ancora Matteo Garrone, i The Kolors e Matteo Bocelli.

Il segreto di Mara Venier che spiegherebbe l’apprezzamento da parte del pubblico? Sicuramente la sua spontaneità davanti alle telecamere. Dopo anni e anni alla conduzione televisa rivela: “non imparo niente a memoria”. E ancora: “Memorizzo tre concetti, mi siedo davanti all’ospite, ci guardiamo negli occhi e da lì parte”.

“Soprattutto ascolto; sono curiosa, amo profondamente chi ho davanti. Mi innamoro dell’ospite, ci metto tutto il mio cuore per cercare di capire chi ho davanti. Non sempre accade, ma la maggior parte è così che nasce l’intervista“. Poi il simpatico retroscena in merito a un’intervista fatta ad Arnold Schwarzenegger che, a detta della conduttrice, non sopportava gli auricolari per la traduzione simultanea: “Buona sì, ma cog**ona no“. Mara ha poi aggiunto di aver chiesto al collaboratore di tradurre a Schwarzenegger che l’avrebbe mandato “a fan*ulo se l’avesse rifatto”.