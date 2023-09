Mancano solamente pochi giorni e il pubblico di Rai1 apprezzerà nuovamente Mara Venier, pronta per la sua 15esima edizione di Domenica In. C’è stata nelle scorse ore la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione e la conduttrice televisiva si è lasciata sfuggire una rivelazione alquanto importante sul suo futuro professionale. Non è la prima volta che dica una cosa simile, ma questa volta è sembrata essere molto determinata.

Mara Venier ripartirà con Domenica In il 17 settembre dalle 14 alle 17.10 e sono previste diverse novità. Lei ha infatti affermato: “Mi piacerebbe una bella intervista a Giorgia Meloni da donna a donna. Quest’anno ci sarà più spazio per l’attualità. Durante la pandemia ho intervistato diverse volte personaggi istituzionali, anche Giuseppe Conte. Ma i politici non me li fanno intervistare dagli anni ’90”, ha aggiunto Zia Mara.

Mara Venier fa l’annuncio su Domenica In a pochi giorni dal via

Mara Venier ha confessato che questa sarà davvero l’ultima volta che condurrà Domenica In e ha anche illustrato le ragioni, che l’hanno spinta a prendere questa decisione. Parlando sempre di nuove cose da proporre al pubblico, la presentatrice Rai ha confermato che “il mio sogno era concludere la mia lunga carriera di conduttrice della domenica riportando un po’ un modello che in passato utilizzavamo per le ultime puntate. Ne ho parlato con Angelo Mellone ed è stato d’accordo con me nel portare zia Mara nei teatri. Il 17 settembre volevamo partire da Cesena, da un teatro”.

Queste invece le parole di Mara sull’addio a Domenica In, che dovrebbe avvenire al termine della stagione che sta per iniziare: “Sono convinta, mai come questa volta, che questo sarà il mio ultimo anno a Domenica In. Non credo che finirò con questo lavoro, magari farò altro. Domenica In è molto impegnativa e io sono fermamente convinta che bisogna lasciare quando stai in alto e non quando cadi, come mi ha insegnato Renzo Arbore. È quello che io vorrei fare. Quest’anno ero convinta di lasciare Domenica In, ma non so dire di no. È il mio tallone d’Achille”.

“#DomenicaIn è un racconto dell’Italia attraverso testimoni, storie e grandi interviste: un prime time pomeridiano.

Quest’anno ci sarà più spazio all’attualità e alla cronaca; un’edizione più completa e con ancora più energia”.@AngeloMellone, Direttore Intrattenimento Day Time pic.twitter.com/eVGxzZotZi — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 14, 2023

E infine la Venier ha detto ancora in conferenza stampa: “Col tempo penso di dovermi dedicare di più alle persone che amo, a mio marito, i miei figli, i miei nipoti, perché la vita ti porta davanti a delle cose improvvisamente. Non faccio nomi per il mio successore, non sarebbe carino nei confronti degli altri colleghi e saranno i direttori a decidere chi prenderà il mio posto”.