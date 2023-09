Nel 2006 Mara Venier e Nicola Carraro si sono detti sì, un amore da copertina che però non è stato solo rose e fiori come succede, del resto, per tutte le coppie del mondo. Per la prima volta zia Mara, pronta a iniziare la nuova stagione di Domenica In, ha raccontato alcuni particolari della sua vita di coppia: sofferenze, dolore che le grandi gioie vissute insieme hanno comunque saputo curare. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera.

>“È fuori”. Pomeriggio Cinque, decisione improvvisa di Mediaset dopo appena una puntata

Al giornale meneghino ha raccontato di come siano stati difficili gli inizi. “Tutto cominciò una sera. A cena. Era il 19 settembre 2000. Ma quando l’ho visto entrare, vestito con il blazer, mi sono detta: “Ma questo è un cumenda, cosa c’entro io con lui. Quella sera è nato qualcosa”. Ma Mara ha voluto da subito mettere le carte in chiaro.





Mara Venier, con Nicola Carraro ci sono stati momenti di crisi

“Io resto una pescivendola”. Una frase che voleva dire una sola cosa: “Io sono sempre stata anarchica, libera, indipendente, famiglia semplice. Volevo essere chiara”. Poi Mara racconta: “Edwige Fenech mia ha detto “È l’uomo giusto per te”. Ma alcuni amici di Nicola mi consideravano inadatta. Non mi invitavano alle cene, perché non ero all’altezza”.

Un giorno Mara ha pure chiesto appuntamento alla mamma di Nicola per dirle che il loro era amore e non c’era altro interesse. Amore che poi è esploso come una bomba anche se sono mancati momenti di frizione. A seguito di una particolarmente intensa la conduttrice ha ammesso che avrebbe addirittura pensato che lei e il marito si sarebbero potuti separare.

“Il vero momento duro nella nostra storia è stata una vacanza in Sardegna. Una brutta estate, liti continue. Quando siamo tornati, ho detto: “Qui ci dividiamo. Siamo troppo diversi”. Ma dopo tre giorni mi ha chiamato un suo amico per dirmi che Nicola stava male, sono corsa da lui e ci siamo dimenticati di tutto”. E da quel giorno niente più litigi.