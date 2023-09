Mentre Barbara D’Urso è a Londra e sembra ad un passo il suo ritorno in Rai, Myrta Merlino ha diretto ieri la prima puntata di Pomeriggio 5. Una puntata premiata dagli ascolti ma che si porta dietro uno strascico polemico con effetti sul programma. Tanti i commenti arrivati ieri suoi social tra chi sponsorizza Myrta Merlino e chi, invece, rimpiange Barbara D’Urso. Al primo gruppo appartiene il commento di questa utente: “Io sinceramente sono contenta. Un programma pulito, di informazione”.

"Senza solo gente che urla, con argomenti che interessano a pochi e volgari. Lei di classe, mi piace. Prima puntata tutto nuovo bisogna abituarsi". Alla seconda questa: "Ma un pò di leggerezza e allegria? Per il TG basta accendere la TV alle 20. Dovrebbero cambiare il nome "Pomeriggio TG cinque" Magari prima c'era troppo trash ma adesso fa venire sonno. Una lentezza. Meglio la Durso. Non guarderò più questo programma".





Pomeriggio 5, Mediaset silura il regista dopo appena una puntata

Ma a far scattare le polemiche sono stati gli errori della regia come, per altro, sottolineano alcuni utenti: “Cioè lei si è presentata davvero al pubblico generalista di Canale 5 leggendo un discorso precotto dal gobbo??? La spontaneità, l’empatia e il calore di BdU, merlino se le può solo sognare!!!”. Il gobbo finito in video non è piaciuto ai vertici Mediaset.

Scrive Davide Maggio sul suo sito come: “Dopo una sola puntata Mediaset ha dato il benservito a Ermanno Corbella, il regista scelto per dirigere le operazioni a Pomeriggio Cinque. Il professionista è stato sostituito in quanto i vertici di Cologno Monzese non hanno per niente apprezzato il lavoro che ha svolto nel giorno dell’esordio di Myrta Merlino”.

E ancora: “Più volte sono stati ripresi gli autori intenti a dare, tramite dei cartelloni, suggerimenti e indicazioni alla Merlino. Non una cosa strana, anzi in tutte le trasmissioni tv accade ciò ma stavolta si è passato il segno”. Da vedere come ora reagirà Myrta Merlino al taglio di un membro del suo staff.