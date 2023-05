Mara Venier, il messaggio mette in allarme i fan. Di recente la padrona di casa di Domenica In ha avuto modo di prendere pubblicamente le difese di Arisa nel corso dell’ospitata domenicale al programma: “Vorrei che fosse chiaro che io non sono una voltabandiera…”, sono state le parole della cantante. “Lei non se lo merita, siamo amiche da anni, so quanto ha fatto e so che quando gli è arrivato un compenso per le sue esibizioni al Pride lei ha rimandato al mittente, è stata la risposta di Mara davanti alle telecamere. Ma nelle ultime ore un messaggio alquanto criptico avrebbe messo in allarme i fan della conduttrice. Ecco cosa ha detto: scoppia un vero e proprio ‘caso’.

Il messaggio di Mara Venier preoccupa i fan. La conduttrice di Domenica In affronta con disinvoltura telecamere, microfoni, ma ad oggi anche i social. Dalla sua ci sono anni e anni di carriera che hanno fatto del suo nome uno dei più gettonati e seguiti di sempre. Eppure nelle ultime ore, è bastato un messaggio per accendere su Mara la luce dei riflettori. I fan non si riescono a dare pace: il messaggio della conduttrice è stato decisamente criptico.

Il messaggio di Mara Venier preoccupa i fan: “No Mara, non puoi farlo…”

La conduttrice avrebbe sollevato alcuni riferimenti a insulti social ricevuti. Tutto ha avuto inizio da un commento di una fan reso sotto un video pubblicato da Mara in cui la conduttrice di Domenica In si mostra con i capelli al vento. “No Mara, tu rimani a Domenica In e non cambiare niente. La gente ha sempre da dire. Dovrebbero ricordare che durante la pandemia sei sempre stata presente, non ci hai mai abbandonato”. A queste parole, Mara ha risposto con un messaggio difficili da decifrare del tutto.

“Purtroppo si dimenticano presto del bene, e non vedono l’ora di colpirti e insulti…’miserie umane’ le chiamo io“. Non riuscendo a comprendere del tutto il messaggio di Mara, molti fan sono dunque caduti nel panico più totale. In molti si sono chiesti se di mezzo ci sia anche la conduzione di Domenica In e più in generale il futuro della Venier in televisione. Ovviamente alcuni utenti hanno ricollegato le parole di Mara al suo intervento in diretta tv a favore di Arisa.

La cantante è stata ampiamente criticata dopo aver rilasciato un’intervista in cui affermava: “Giorgia Meloni? Mi piace. Secondo me lei si comporta come una mamma severa e spaventata”. Le parole della cantante hanno sollevato un’aspra polemica. E Mara Venier avendo Arisa come ospite a Domenica In ha ben pensato di dare alla cantante la possibilità di una replica pubblica, per poi esprimere liberamente anche la sua opinione a riguardo. La conduttrice si riferiva a tutto questo? Chissà.