Domenica In, il duro sfogo di Arisa. Nel salotto televisivo di Mara Venier sempre ospiti d’eccezione pronti ad entusiasmare e incuriosire il pubblico italiano. Nel corso della puntata di domenica 28 maggio, la cantante ha colto l’occasione per lasciarsi andare ad alcune rivelazioni dirette a porre chiarezza alla polemica sollevata dopo la sua intervista rilasciata per Peter Gomez. E nel farlo, Arisa ha ben pensato di tirare in ballo anche Giorgia Meloni. Un momento di televisione italiana decisamente imperdibile.

Il duro sfogo di Arisa a Domenica In. La cantante non le manda di certo a dire e ha approfittato della possibilità concessa da Mara Venier per intervenire personalmente dopo le recenti polemiche che l’hanno interessata: “Permettimi Mara… C’è stata una sorta di misunderstanding per via di una intervista che ho rilasciato a Peter Gomez“. E la conduttrice: “Che è un bravissimo giornalista, cosa è successo?“, Arisa ha risposto: “Certo che lo è, ma non mi aspettavo quel tipo di domande…”.

Il duro sfogo di Arisa a Domenica In: “Cosa ho detto su Giorgia Meloni…”

“Io sono una paciera, cerco sempre di trovare un equilibrio anche quando l’equilibrio sembra non esserci…Sono sempre stata dalla parte di tutte le minoranze, per esempio da quella delle donne. Posso anche essere contenta se una donna come me ricopre la più alta carica dello Stato. Ho detto che Giorgia Meloni mi piace”, ha affermato la cantante. E ancora: “Che ci siano difficoltà sull’accettazione e sul riconoscimento dei diritti della comunità LGBTQ+ è vero”.

Poi ha sottolineato: “Vorrei che fosse chiaro che io non sono una voltabandiera, sono quindi anni che sono dalla parte di questa comunità e continuerò a starci fino alla fine della mia vita. Non voglio risultare come una traditrice, chiedo alla signora Meloni di non agevolarmi in nulla”, ha poi ulteriormente precisato davanti alle telecamere di Domenica In e a un pubblico molto attento.

Arisa a #DomenicaIn “io posso essere anche contenta se una donna come me salga alla più alta carica del potere però questo non ha a che vedere con il pensiero che ho rispetto al suo operato politico, con problemi grandissimi rispetto all’accettazione della comunità LGBT” pic.twitter.com/Ek2KsheBo7 — Estée 🌇 (@esisteunposto) May 28, 2023

Mara Venier non ha perso una sola parola della cantante, manifestando tutto il suo sostegno. La conduttrice ha preso le difese di Arisa affermando: “Ti voglio bene, ti ho incontrata ieri ed eri molto provata e avvilita. Lei non se lo merita, siamo amiche da anni, so quanto ha fatto e so che quando gli è arrivato un compenso per le sue esibizioni al Pride lei ha rimandato al mittente”.