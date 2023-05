Antonella Fiordelisi, le voci di crisi con Edoardo Donnamaria sono sempre più forti; insieme alle voci crescono anche le domande dei fan davanti ai quali è arrivata pubblica ammissione. La storia, nata dentro la Casa del GF Vip, ha avuti molti alti e bassi. E tante, ma tante, polemiche. Nelle ultime settimane, soprattutto, qualcosa sembrava proprio non andare. Dopo la rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro molti, poi, hanno creduto in un possibile effetto domino con molti che hanno pensato che dietro la rottura ci potesse essere Antonella. Voce senza una base.

Nelle ultime ore la voce di crisi era scoppiata dop che un follower aveva chiesto ad Antonella “Oggi festeggerete i 7 mesi?”. E l’ex gieffina ha risposto: “Lo sapete che non è tipo da festeggiamenti“. Poi si sono verificati altri due episodi, stavolta su Twitter, che fanno ipotizzare che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Secca è arrivata la risposta di Antonella.





Antonella Fiordelisi, nessuna crisi con Edoardo Donnamaria

Antonella è intervenuta nuovamente nelle storie di Instagram togliendo ogni dubbio: “Ah, tornate a respirare. Con affetto e simpatia”. Parole che hanno spazzato via in un attimo la possibile crisi di cui tutti parlavano ormai da ore e messo in chiaro un cosa: con Edoardo è un cosa seria. Le cose, insomma, vanno bene come non mai. Nelle settimane scorse hanno festeggiato i loro sei mesi insieme.

Felici e innamorati come non mai, i due ex vipponi di Alfonso Signorini avevano celebrato nel modo più romantico possibile il ‘mezzo anniversario’. Poi avevano condiviso tutto su Instagram, per rendere partecipi anche i fan. “Metà anno insieme” aveva scritto nella didascalia del post che raccontava il loro giorno speciale Antonella Fiordelisi.

Ah tornate a respirare e non rompete le palle 👋🏻



Con affetto e simpatia sempre ❤️‍🩹#donnalisi pic.twitter.com/XnywHKD7xX — 𝑬𝒍𝒍𝒆 🌻 (@Ellepi) May 30, 2023

E così tra festoni, palloncini a forma di cuore, la scritta ‘Love’ sul lettone e persino una composizione di barrette Kinder accoglie il suo amore a “Casa Donnalisi”. Tantissimi i messaggi piovuti: “Che emozione, bellissima sorpresa Siete i più belli del mondo”, si leggeva sotto. E ancora: “Questo è per chi diceva che era tutta una farsa”, “6 mesi insieme, sembra passata una vita invece sono solo 6 mesi. È solo l’inizio di un lungo viaggio insieme. Che emozione”.