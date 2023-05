Forse pochi ci avrebbero scommesso ma tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria le cose vanno alla grande dopo il GF Vip 7. Finito il reality show che li ha fatti incontrare e innamorare, i due ex concorrenti non si sono più separati. Dopo le presentazioni in famiglia, sono subito andati andati a convivere a Milano, a casa di lei. E a giugno i rispettivi parenti si incontreranno.

Sembra ieri che l’influencer e il volto di Forum discutevano nella Casa di Cinecittà e invece non solo quelle liti feroci condite da insulti anche pesanti sono ormai un ricordo lontano ma sono già passati 6 mesi da quando è iniziata la loro storia d’amore. E Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non si sono lasciati sfuggire l’occasione di festeggiare questo ‘traguardo’.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, “metà anno insieme”

Felici e innamorati come non mai, i due ex vipponi di Alfonso Signorini hanno celebrato nel modo più romantico possibile questo ‘mezzo anniversario’. Poi hanno condiviso tutto su Instagram, per rendere partecipi anche i fan dei cosiddetti Donnalisi.

“Metà anno insieme”, ha scritto nella didascalia del post che racconta il loro giorno speciale Antonella Fiordelisi. E così tra festoni, palloncini a forma di cuore, la scritta ‘Love’ sul lettone e persino una composizione di barrette Kinder accoglie il suo amore a “Casa Donnalisi”.

I like e I commenti al filmato non si contano. Tantissimi i messaggi di adorazione per la coppia da chi li ha seguiti ogni giorno al GF Vip. “Che emozione, bellissima sorpresa Siete i più belli del mondo”, si legge sotto. E ancora: “Questo è per chi diceva che era tutta una farsa”, “6 mesi insieme, sembra passata una vita invece sono solo 6 mesi. È solo l’inizio di un lungo viaggio insieme. Che emozione”.