Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip 7: detto, fatto. No, questa volta Edoardo Donnamaria non c’entra niente. Anzi, con l’ex coinquilino le cose sembrano procedere a gonfie vele, tanto da aver già fatto le presentazioni in famiglia. E questo passo si aggiungerebbe a quanto riferito dalla stessa gieffina e influencer nel corso di un’intervista rilasciata per Casa Chi: ’intenzione di diventare genitore insieme al suo Edoardo.

“La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante e questo lui me l’aveva detto inizialmente. Anche lui ha voglia di diventare padre”, le parole a Casa Chi di Antonella Fiordelisi che dunque conferma come la storia procede bene anche fuori dalla Casa.

Leggi anche: “Quando il gatto non c’è…”. Antonella non c’è e Donnamaria se la spassa: finisce tutto online





Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip 7 con i suoi avvocati

Le ultimissime arrivano dal profilo Instagram dell’ex GF Vip 7, che come annunciato più volte nella Casa avrebbe preso dei provvedimenti in ambito giudiziario a seguito di tutto quello che era stato detto e fatto nei suoi confronti mentre si trovava al reality.

I dettagli ancora non si conoscono, ma poco fa Antonella Fiordelisi si è recata presso il Palazzo di Giustizia di Salerno insieme ai suoi avvocati. Non è dato da sapere se abbia sporto denuncia, né tantomeno contro chi ma a giudicare da quanto scritto sotto è soddisfatta di quanto avvenuto in quelle aule.

Tra le recenti Storie di Instagram eccola infatti insieme ai suoi legali: “I miei avvocati hanno fatto un bel lavoro”, si legge sotto alla foto scattata davanti al palazzo di giustizia. Poi, poco dopo, un’altra Storia mentre si gode un aperitivo. Non resta che aspettare per scoprire cosa sia successo nei dettagli.