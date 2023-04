“Quando il gatto non c’è i topi ballano”. Con questa frase pronunciata in un video pubblicato nella story del proprio profilo Instagram Edoardo Donnamaria sta facendo parecchio discutere. Come molti sanno il volto noto di Forum ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e, oltre alla relazione con Antonella Fiordelisi, ha legato moltissimo con Alberto De Pisis, orgogliosamente omosessuale. La precisazione sull’orientamento sessuale di quest’ultimo è d’obbligo e ora vi spieghiamo perché.

La storia tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi è stata parecchio travagliata. Come tutti i rapporti passionali ci sono stati tantissimi alti e bassi fatti di un’attrazione sessuale irresistibile per entrambi, ma anche di litigi pesanti e momenti di aggressività sfociati nel trash. Tanto che Edoardo è stato accusato di essere un violento e poi cacciato dal reality dopo l’intervento di Pier Silvio Berlusconi, stanco della deriva presa dallo show. Ora, però, a far parlare è altro.

L’ultimo video di Edoardo e Alberto: la frecciata ad Antonella

Edoardo Donnamaria ha dichiarato di essere “fluido“, ovvero aperto ad esperienze sessuali, diciamo così, non ortodosse. Ovvero, è fidanzato con Antonella Fiordelisi, ma Alberto De Pisis dentro la Casa lo ha fatto tentennare tanto che si pensava ad una possibile storia tra i due. Di sicuro c’è una grande affinità e i due lo hanno confermato anche nell’ultimo video dove Edoardo e Alberto appaiono insieme, felici e sorridenti.

“Quando il gatto non c’è i topi ballano – dice Edoardo Donnamaria mentre abbraccia e bacia Alberto De Pisis – Antonellina sta a Salerno a fare le sue cose di lavoro e io… col mio Albertino…”. Stesso discorso quello fatto da Alberto nel profilo Instagram dove ha pubblicato un video in compagnia dell’amico mentre viaggiano in macchina e trascorrono un po’ di tempo insieme.

Un rapporto, dunque, sempre più solido quello tra Alberto De Pisis e Edoardo Donnamaria e chissà come reagirà Antonella Fiordelisi impegnata col lavoro sola e lontana… “Dovevamo dirci un sacco di cose a pranzo ma siamo stati due ore a parlare solo di Ornella Vanoni“. Con ogni probabilità si parla del video diventato virale in cui la cantante confessa la sua ‘cotta’ per Mahmood: “Se avevo trent’anni di meno… ti sbatto al muro”. Eh già, è proprio dura resistere all’attrazione, vero?

