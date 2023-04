Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, in mezzo anche le famiglie. Una storia d’amore cominciata proprio davanti alle telecamere del GF Vip 7 e costellata da continui alti e bassi: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sembrano fare davvero sul serio. Anche fuori dalla casa più spiata d’Italia, la coppia ha deciso di proseguire indisturbata nella frequentazione, mettendo in chiaro progetti per il futuro che rendono felici anche i fan. E la notizia di oggi confermerebbe che tra i due la relazione punta decisamente in alto: tirate in ballo anche le rispettive famiglie.

Incontro tra le famiglie di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. L’intenzione è quella di proseguire nella storia d’amore e per farlo in piena serenità e consapevolezza, la coppia ha preso la decisione di fare incontrare le rispettive famiglie. Un momento significativo che la direbbe molto lunga sul desiderio di creare un rapporto saldo e duraturo. Messe da parte le tensioni iniziali, i due si mostrano ai fan sorridenti e innamorati, mettendo a tacere le voci che remavano contro di loro.

Incontro tra le famiglie di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: la foto spopola tra i fan

Nelle ultime ore a dare conferma della serietà della storia anche una foto messa in circolo sui social che ritrae l’ex schermitrice in compagnia di sua madre e di sua suocera. E questo si aggiungerebbe a quanto riferito da Antonella stessa nel corso di un’intervista rilasciata per Casa Chi, durante la quale l’ex gieffina ha parlato dell’intenzione di diventare genitore insieme al suo amato Edoardo: “La nostra, siccome è una storia importante, abbiamo pensato di andare oltre in futuro. Io per la prima volta ho anche pensato di diventare madre e l’ho pensato solo con lui. Quindi è una cosa importante e questo lui me l’aveva detto inizialmente. Anche lui ha voglia di diventare padre”.

E a proposito di famiglie, anche Edoardo Donnamaria non troppo tempo fa aveva rivelato la commozione di sua madre quando ha ascoltato per la prima volta il brano scritto dal figlio dedicato proprio alla sua Antonella. La canzone si intitola “Il cielo stanotte” ed è uscita il 4 aprile su tutte le piattaforme musicali disponibili posizionandosi da subito tra le più ascoltate del momento. Parole d’amore, che ripercorrono la storia tra Edoardo e Antonella, che sembrano aver fatto breccia anche nel cuore di mamma Donnamaria.

L’ex gieffino non troppo tempo fa ha pubblicato le immagini che ritraggono la mamma proprio mentre ascolta la canzone dedicata ad Antonella. Per la donna, l’emozione è stata tale da lasciarla commuovere: “Mia mamma ha finto di non piangere quando l’ha sentita”, ha rivelato Edoardo ai fan. Tutto dunque sembra procedere per il meglio: altro che voci sulla presunta crisi di coppia una volta finito il reality show. A fare il tifo per Antonella ed Edoardo si aggiungono anche le mamme!