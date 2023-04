Ancora caos intorno ad Antonella Fiordelisi, con un nuovo intervento dell’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Aveva già preannunciato di voler fare una cosa molto dura, nel momento in cui non avesse ottenuto quanto voluto. E ha mantenuto la sua promessa, attaccando l’ex concorrente del GF Vip 7 tramite il suo account Twitter. Adesso si aspetta l’eventuale replica della fidanzata di Edoardo Donnamaria, che ha preferito mantenere il silenzio nonostante questo attacco pesante.

A breve vi racconteremo tutto su Antonella Fiordelisi e l’ex fidanzato Gianluca Benincasa, ma intanto è emerso qualcosa di importante nel corso della festa del GF Vip 7. Si sente chiaramente una donna sfogarsi con un’amica: “Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao! E io aaah! Ma ti levi!“. Chiaramente questa frase, senza contesto, non significa niente (o quantomeno potrebbe essere tutto il contrario di tutto). Eppure tanto è bastato per mandare su tutte le furie i supere fan di Antonella Fiordelisi.

Antonella Fiordelisi, l’ex fidanzato Gianluca Benincasa la accusa

Stando a quanto successo nelle scorse ore, Antonella Fiordelisi ha subito un’accusa dall’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Quest’ultimo aveva già fatto un’anticipazione di ciò che sarebbe accaduto: “Se non ci sono le Balenciaga faccio le storie contro e se non ci sono per me sono zingari. Mentre riprendo le cose, farò dei video”. E lo ha fatto davvero, infatti è andato a casa dell’ex gieffina a prendersi le sue robe lasciate. E ha notato che c’era una mancanza che lo ha fatto arrabbiare.

Su Twitter ha quindi scritto: “Cara ex, grazie per avermi restituito gran parte delle mie cose, mancano le scarpe (2 paia), forse ne avevate bisogno, prendilo come regalo di nozze. Auguri, anche se le hai tolte a chi volevo donarle. Ps: hai solo peggiorato il tutto, #gfvip #zerosconti #tuttofuori”. Quindi, non ha trovato le scarpe e ha denunciato il tutto online. Eppure in tanti lo hanno attaccato, prendendo le difese di Antonella e anche di Donnamaria, i quali non avrebbero bisogno di quelle scarpe.

Cara EX grazie per avermi restituito gran parte delle mie cose, mancano le scarpe (2 paia), forse ne avevate bisogno, prendilo come regalo di nozze.

Auguri, anche se le hai tolte a chi volevo donarle.

Ps:hai solo peggiorato il tutto, #gfvip #zerosconti #tuttofuori pic.twitter.com/PJglXUu3Sm — Gianluca Benincasa (@bengoal85) April 13, 2023

Queste le reazioni dei follower: “Ma stai a vedere che loro avevano bisogno delle tue scarpe, sei proprio squallido”, “Con tutti i soldi che hanno avranno giusto bisogno delle tue scarpe. Ma vedi che sei ridicolo e vuoi l’insulto, fai ridere”.