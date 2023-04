La grande festa del GF Vip 7 ha finalmente preso piede. In realtà Alfonso Signorini, alcuni autori, la produzione e i vipponi si sarebbero dovuti incontrare qualche giorno fa, proprio a ridosso della fine delle riprese. Tuttavia la vicenda di Silvio Berlusconi ha scombinato i piani e tutti hanno dovuto rimandare i festeggiamenti a data da destinarsi. Anzi no, a ieri sera, per dirla tutta. Alla Lanterna, la terrazza esclusiva al centro di Roma progettata dall’architetto Massimiliano Fuksas, si sono dati appuntamento davvero tutti i protagonisti di questo GF Vip 7 appena terminato.

Ma c’è un momento in particolare che ha fatto moto discutere, ovvero quando un’autrice (non meglio definita) ha sparlato un po’ di Antonella Fiordalisi. La giovane era presente al super party esclusivo chiaramente con l’immancabile Edoardo Donnamaria. I due sono sempre insieme e non si mollano un secondo. Durante la festa hanno ballati, si dice alquanto alticci e si sono divertiti un mondo, almeno da quello che si percepisce dalle storie.

Festa GF Vip, le brutte parole su Antonella: ”Ho paura”

Tuttavia ad un tratto durante la serata, un ragazzo di nome Pierluigi (che dovrebbe essere un ottimizzatore di produzione Mediaset, almeno secondo Biccy), ha fatto un video che in poco tempo è diventato virale su Twitter. Il giovane infatti, cercando di riprendere la maestosità del centro di Roma, ha inavvertitamente registrato una conversazione di alcune persone che stavano chiacchierando privatamente.

“io ho avuto paura siccome c’era antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao e io ahhhh ma ti levi”#Antonellafiordelisi #donnalisi #gfvip7 pic.twitter.com/HRsmpLVuz0 — Anna Mobene (@annamobenesi) April 14, 2023

Si sente chiaramente una donna sfogarsi con un’amica: “Io ho avuto paura, siccome c’era Antonella che mi guardava e mi diceva ciao ciao! E io aaah! Ma ti levi!“. Chiaramente questa frase, senza contesto, non significa niente (o quantomeno potrebbe essere tutto il contrario di tutto). Eppure tanto è bastato per mandare su tutte le furie i supere fan di Antonella Fiordelisi.

Che poi nessuno ha la certezza che si stesse parlando proprio della vippona del GF Vip, magari la donna stava commentando qualche sua amica omonima. Niente fare, seppur senza contesto come dicevamo, il fandom della Fiordelisi è partito per la tangente e ha dato filo da torcere alla signora in questione. E sui social è follia pura.

