Torniamo a parlare di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due stanno insieme, ancora, nonostante le brutte voci che si sono inseguite nel corso di questi ultimi mesi, anche all’interno del GF Vip 7. Lo abbiamo raccontato diverse volte: in molti, sui social, hanno sempre sostenuto che non ci fosse reale affinità tra di loro. Tuttavia i due sembrano inseparabili ad oggi e condividono la vita come una coppia che si ama alla follia.

Antonella ed Edoardo, solo ieri, sono andati ad un concerto insieme e sono sembrati felici, nonostante alcune frasi che chiaramente hanno fatto il giro del web. Tutto è iniziato per una gaffe dell’ex schermitrice campana. Tutto è visibile nelle stories di Edoardo Donnamaria nelle quali si vedono i due ragazzi presenti al concerto di Alfa al Largo Venue, a Roma. In realtà è Edoardo quello appassionato di musica e sembra che Antonella l’abbia seguito sopratutto per amore. Il ragazzo chiaramente ci ha scherzato su.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: “Ti lascio”

Tutto è cominciato quando Edoardo, poco prima dell’inizio del concerto ha chiesto alla Fiordelisi: “Amore, sei contenta che ti ho portato al concerto di Alfa?”. A questo punto Antonella ha risposto: “Sì, io sono sempre stata un’amante di questi rapper”. A riferirlo è lo stesso Donnamaria che ha fatto quindi una faccia sospettosa ed estremamente ironica. Ma perché?

Nel frattempo si sente sotto Antonella ridere a crepapelle e ribadire: “Non è un rapper… sì, lo conoscevo, grazie amore, grazie mille, quando inizia?”. In tanti hanno fatto notare poi che la ragazza non ha proprio sbagliato. In effetti sulla descrizione dell’artista su Wikipedia si legge: “Alfa (rapper)”. Insomma in tanti hanno commentato che Edoardo ha esagerato un po’ con la sua reazione.

Poco dopo, rispondendo ironicamente ad alcuni fan riguardo la reazione spropositata di Edoardo, la giovane ha scritto: “Ahahahah brave!!! Mi aveva detto ‘guarda che non è un rapper’!!! GODO“. Solo poco prima, durante una diretta radio, Edoardo si è messo le dita nel naso. Chiaramente le foto hanno fatto subito il giro del web e Antonella non l’ha presa benissimo. Sotto quegli screenshot ecco arrivare la Fiordalisi che commenta piccata: “No vabbè io lo lascio“.

