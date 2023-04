Da quando Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono usciti dal GF Vip 7 non si fa che parlare di loro. I due hanno formato la prima coppia nata sotto il tetto della casa più spiata d’Italia e nonostante i continui tira e molla e le liti hanno deciso di vivere la loro storia anche fuori. Promesse, canzoni, dediche, viaggi, foto e video stanno appassionando i Donnalisi, i loro fan.

Nei giorni scorsi Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati protagonisti di un siparietto su TikTok. Il volto di Forum ha deciso di aprire da poco un profilo su Tik Tok, dove ha cominciato a pubblicare video per intrattenere i suoi fan. L’ex vippone ha rischiato il ban dal social a causa delle tante segnalazioni arrivate e ha deciso di rispondere con un video.

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria bannati da Temptation Island

“A coloro che hanno provato a farmi bloccare il profilo, potete solo risolvere il rebus“, ha detto il fidanzato di Antonella Fiordelisi mostrando una mano che indica, seguita da un CA e dall’emoji di un re. Poco dopo il volto di Forum ha pubblicato anche un video nel quale celebra il successo di “Il cielo stanotte“, brano dedicato alla ex schermitrice, nel quale Edoardo Donnamaria scrive “Finalmente ho imparato a usare TikTok“. Amore alle stelle ma sembra che le possibilità di tornare in televisione per i due sia molto remota.

Il motivo è presto detto e fa sempre seguito alla decisione presa da Pier Silvio Berlusconi di ripulire alcune trasmissioni in onda su Mediaset, evidentemente troppo trash per i suoi gusti. E così, dopo l’assenza da Verissimo, trasmissione condotta da Silvia Toffanin, compagna dell’ad di Mediaset, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono stati ‘bannati’ anche da Temptation Island. Il loro nome era spuntato poco dopo la fine del GF Vip 7, ma a quanto riporta Chi la coppia non ci sarà.

“I “Donnalisi” non tentano. Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island, ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality”, si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. “Il pubblico del web sempre più insistentemente sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del Grande fratello Vip 7 appena concluso, che continua a fare notizia. Ma resterà un sogno, almeno per quest’anno”.