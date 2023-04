Tensione tra Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi. Dall’uscita dei due dal GF Vip 7, non si fa che parlare della loro storia d’amore che continua, nonostante tante maldicenze, fuori dalla casa. Insomma, i due sembrano convivere e, lontani dalle telecamere h24, sembra che tra loro funzioni davvero. Chiaramente spunta sempre qualche problema, ma questo è abbastanza normale per una coppia così attiva suoi social come la loro. Quest’ultimo avvenimento è accaduto dopo che l’ex volto di Forum ha pubblicato un video sul suo neo-nato canale TikTok.

Sulla piattaforma cinese infatti, il conduttore radiofonico ha postato un filmato che in poche ore ha fatto il giro dei social. Tuttavia c’è stato qualcosa, un dettaglio diciamo, che ha fatto storcere i fan più indemoniati dei Donnalisi. Non scherziamo, visto che alcuni di loro hanno addirittura a farlo bannare dal social network famoso per i suoi video demenziali e non solo. Alla fine niente da fare, Edoardo rimane su TikTok, almeno fino al prossimo video che farà infervorare migliaia di utenti.

Ma cosa è successo precisamente? E perché tante persone hanno deciso di andare così duramente contro Edoardo Donnamaria? A riguardo l’ex volto del GF Vip 7 ha pubblicato un video breve nel quale dice: “A coloro che hanno provato a farmi bloccare il profilo, potete solo risolvere il rebus“. E il rebus è una mano che indica, seguita da un CA e dall’emoji di un re. In ogni caso, tutto nasce dal suo primo filmato in cui dice: “Finalmente ho imparato a usare TikTok“.

A quel punto Antonella Fiordelisi ha commentato subito: “Ti devo portare da una psicologa“. “Scusa“, ha quindi ribattuto Edoardo. Ma di cosa stanno parlando? Nessuno lo sa con certezza. L’unica cosa che si può interpretare è un altro filmato successivo in cui il giovane parla di una fan che si è tatuata una frase del suo ultimo brano: “Tu mi prendi la mano e dici ‘il cielo stanotte sembra fatto apposta per farci sorridere‘”, tratta appunto da “Il cielo stanotte”.

A quel punto Donnamaria dice: “La mia storia di prima non vuole essere un incitamento a tatuarsi le frasi delle mie canzoni, né il nome né altre cose. Anzi, pensateci sempre centocinquanta volte prima di tatuarsi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere”.

