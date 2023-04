Improvvisa notizia negativa per Edoardo Donnamaria, che ha fatto una brutta scoperta sui social. Anche la sua fidanzata Antonella Fiordelisi è stata messa al corrente della situazione dai loro fan e si sta cercando di capire cosa stia succedendo. Una vicenda sicuramente tutt’altro che piacevole per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che stava ottenendo solamente successi in questo periodo. L’annuncio è stato comunque fatto da Deianira Marzano, sempre in prima linea nel fornire dettagli interessanti.

A proposito di Edoardo Donnamaria, dopo il GF Vip 7 e prima di questa scoperta sui social, aveva detto qualcosa sulla sua canzone. Il cielo stanotte ha decisamente spopolato tra i fan, prima tra tutti la mamma di Edoardo Donnamaria. Ebbene, proprio tra le storie condivisu su Instagram, l’ex gieffino ha pubblicato le immagini che ritraggono la mamma proprio mentre ascolta la canzone dedicata ad Antonella. Per la donna, l’emozione è stata tale da lasciarla commuovere: “Mia mamma ha finto di non piangere quando l’ha sentita”.

Edoardo Donnamaria, brutta scoperta sui social

Quindi, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha postato una foto eloquente inerente Edoardo Donnamaria. Quando lui ha fatto questa scoperta social non sarà stato affatto felice, così come Antonella. La sua partner non ha compreso le ragioni di questa notizia non positiva e si sta indagando per rendersi conto ufficialmente di quanto si sta verificando in particolare su TikTok. Proprio qui infatti si sono registrati dei problemi a sorpresa, che stanno mettendo in difficoltà il volto di Forum.

Questo quanto comunicato da Deianira: “Dopo il video della canzone il profilo di Donnamaria è stato segnalato su TikTok. Ancora ignoti i motivi“. Infatti, si può notare che c’è scritto che l’account dell’ex vippone è bloccato. Sicuramente nelle prossime ore il social network potrebbe dare ulteriori informazioni al giovane, che spera di recuperare al più presto il profilo. Per il momento potrà comunque continuare ad utilizzare Instagram per far vedere la sua vita quotidiana ai suoi ammiratori.

Quindi, l’account TikTok di Donnamaria non sarebbe ancora raggiungibile e spiegazioni non ce ne sono. Resta il mistero intorno a questo vero e proprio caso, scoppiato nelle scorse ore e del quale se n’è subito occupata la Marzano.