Edoardo Donnamaria, la sorpresa per Antonella Fiordelisi è un successo. Il GF Vip 7 ha regalato al pubblico italiano forti emozioni e di certo una delle coppie più chiacchierate è stata quella composta dall’ex schermitrice ed Edoardo. I Donnalisi possono festeggiare un altro importante traguardo: non solo la relazione tra i due procede per il meglio, ma le intenzioni sembrano diventare sempre più serie, sfidando chi ha nutrito molte perplessità. Ma cosa pensa la mamma dell’ex gieffino a riguardo?

La canzone di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi è un vero successo. I fan hanno già avuto un’anteprima della dedica d’amore resa alla fidanzata nel cuore della notte. Non un semplice messaggio: Edoardo Donnamaria ha ben pensato di scrivere un brano da dedicare alla fidanzata, annunciando a tutti che sarebbe uscito il 4 aprile su tutte le piattaforme musicali disponibili. La canzone si intitola “Il cielo stanotte”. E l’attesa è stata ben ripagata.

Leggi anche: “La verità tra me e Edoardo”. Dopo il GF Vip, Alberto De Pisis decide di parlare di Donnamaria





La canzone di Edoardo Donnamaria per Antonella Fiordelisi è un vero successo: la prima fan è la mamma

Quando Edoardo Donnamaria ha rivelato alla fidanzata della canzone, la gioia andava di pari passo con la sorpresa provata: “Ma che hai fatto? Ma sei fuori? Ma sei serio? Una canzone per me?”, ha esclamato Antonella ricevendo la conferma della sua dolce metà: “Sì amore”. Un momento davvero emozionante. Poco dopo Antonella scrive su Twitter: “Io non ho parole.. ho la febbre a 38 apro Instagram e vedo questa storia.. una canzone per me? Ti amo da morire”. E la canzone in questione ha dunque fatto il suo debutto, proprio come promesso.

Inutile sottolineare che il brano dal titolo “Il cielo stanotte” ha decisamente spopolato tra i fan, prima tra tutti la mamma di Edoardo Donnamaria. Ebbene, proprio tra le storie condivisu su Instagram, l’ex gieffino ha pubblicato le immagini che ritraggono la mamma proprio mentre ascolta la canzone dedicata ad Antonella. Per la donna, l’emozione è stata tale da lasciarla commuovere: “Mia mamma ha finto di non piangere quando l’ha sentita”, ha rivelato Edoardo ai fan.

Il singolo dedicato alla fidanzata Antonella: “Il cielo stanotte” (sua prima canzone) è svettato al primo posto nel giro di pochissime ore dall’uscita. Nella classifica Edoardo Donnamaria si lascia dietro nomi molti conosciuti nel panorama musicale italiano. E chissà se l’amore per Antonella Fiordelisi porterà le più intense soddisfazioni sia sotto il punto di vista sentimentale che sotto quello professionale. Intanto i fan tifano per loro e continuano a sognare a occhi aperti, anche sulle note del brano di successo.