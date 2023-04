Alberto De Pisis, la confessione. Tante le esperienze condivise con i compagni di gioco all’interno della casa del GF Vip 7: per il terzo classificato sul podio, dopo Nikita Pelizon e Oriana Marzoli, arriva il tempo di bilanci. Il pensiero non può che essere rivolto a un concorrente a cui Alberto si è sentito particolarmente legato e che di certo ha lasciato un segno. Lo avrebbe rivelato a esperienza televisiva conclusa, nel corso di un’intervista rilasciata per Casa Chi poi ripreso sul sito Isa&Chia.

La confessione di Alberto De Pisis su Edoardo Donnamaria. Tra i due ormai ex gieffini l’intesa è scoccata fin da subito, ma a parlarne è stato proprio il terzo classificato dell’edizione del GF Vip volta da pochi giorni al termine. Alberto De Pisis ha fornito alcuni dettagli sul suo rapporto con il fidanzato di Antonella Fiordelisi, rivelando alcuni dettagli rimasti fino a questo momento sconosciuti ai più.

La confessione di Alberto De Pisis su Edoardo Donnamaria: “Ci siamo scoperti…”

Queste le parole di Alberto De Pisis rilasciate nel corso dell’intervista per Casa Chi poi ripresa anche sul sito di Isa&Chia: “Penso che effettivamente all’inizio, ma proprio all’inizio, c’è stato questo esserci scoperti. Le notti ad aprirsi in giardino con lui… sì, anche momenti di tenerezza. Quello che preme è che quello che c’è stato tra noi, il nostro legame, non ha mai avuto da parte mia, tantomeno dalla sua, un fine carnale, rivolto ad un interesse fisico. Era tutto molto mentale”.

Empatia, gesti di reciproca gentilezza, un legame più unico che raro che quando nasce rappresenta sempre un prezioso dono della vita: tra Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria le cose difficilmente potranno cambiare: “Il nostro rapporto comunque rimane. Anche ieri quando ci siamo visti è stato bello, guardarsi negli occhi. È un bene incondizionato”, ha ulteriormente rivelato Alberto De Pisis. Poi sulla vita sentimentale dell’ex gieffino, altri dettagli rivelati nel corso della trasmissione di Sophie Codegoni.

“Sento di avere avuto così tante lacune in amore negli ultimi anni che gli darei la priorità, ad oggi”. E cosa pensa invece della vittoria di Nikita Pelizon? “La vittoria di Nikita? Io avevo fatto la previsione in tempi non sospetti a dicembre e ho sempre pensato che lei potesse vincere. Perché? Penso che il suo essere positiva e propositiva possa avere aperto la mente a molti telespettatori”, ha detto Alberto De Pisis senza troppi giri di parole.